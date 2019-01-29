فولكس فاجن تحتفل بإنتاج 5,000,0000 سيارة تيجوان

برلين(صدى):

احتفلت شركة فولكس فاجن – Volkswagen الألمانية خلال منتصف شهر يناير الجاري في خط الإنتاج في مصنع الشركة بمدينة فولفسبورغ بإنتاج 5 ملايين سيارة تيجوان الكروس أوفر المدمجة .

وكانت سيارة فولكس فاجن تيجوان المدمجة قد حققت نجاحاً عالمياً منذ إطلاقها في الأسواق عام 2007 بجيلها الأول ، وبالتالي أسهمت كثيراً في استراتيجية نمو العلامة التجارية وقوتها التنافسية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات .

وقد أبدى جميع العملاء حول العالم حماسهم عند اطلاعهم على فكرة التصميم المتناغم لسيارة تيغوان منذ 2017 ، حيث تتميز هذه السيارة الكروس اوفر المدمجة بتصميمها الخارجي والداخلي المدهش ، وتقنياتها الحديثة والمواصفات المميزة فيها .

بدأ إنتاج سيارة تيجوان في عام 2007 في مصنع الشركة الرئيسي بمدينة فولفسبورغ ، ومنذ ذلك الحين بدأت قصة نجاح هذه السيارة الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات ، وقد غادر خط الإنتاج أكثر من 120 ألف نسخة من هذه السيارة خلال السنة الأولى من إنتاجها في عام 2008 ، وأعقب هذا نمو مستمرّ وقويّ ؛ ففي عام 2015 بيعت أكثر من نصف مليون سيارة تيغوان في جميع أنحاء العالم .

طُرح الجيل الثاني من سيارات تيجوان عام 2016 وكانت هذه أولى السيارات الرياضية متعددة من فولكس فاجن التي تعتمد على قاعدة عجلات MQB ، ثم أعقب ذلك في عام 2017 طرح سيارة تيغوان أولسبيس الواسعة بشكل خاص ، وهي أطول بما مقداره 22 سم تقريباً وتتوفر أيضاً بسبعة مقاعد .

وقد نجح الجيل الجديد والموسع من طراز تيغوان أولسبيس في تعزيز مكانة السيارة واستقطاب المزيد من الاهتمام ؛ حيث بيعت أكثر من 700 ألف نسخة منها في عام 2017 وكان عام 2018 هو العام الذي حقق فيه خط إنتاج تيجوان النجاح الأكبر من خلال إنتاج ما يقرب من 800 ألف سيارة.

تُنتج سيارة تيغوان و تيغوان أولسبيس حالياً في أربعة مواقع تابعة لشركة فولكس واجن ؛ الصين ، و ألمانيا ، و المكسيك ، و روسيا ، وتُعرض على أهم الأسواق في جميع أنحاء العالم.