النفط يرتفع 1% بعد عقوبات أمريكية على فنزويلا

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 29 يناير بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، في خطوة من شأنها أن تحد كثيراً من صادرات الخام من أعضاء أوبك إلى الولايات المتحدة.

وبالرغم من هذه الخطوة، والتي تأتي في وقت تتطلع فيه حكومة الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي، قال المتداولون إن إمدادات النفط العالمية الكافية والتباطؤ الاقتصادي، خاصة في الصين، يبقيان أسعار النفط الخام تحت السيطرة.

هذا وارتفعت أسعار خام برنت بـ 54 سنتاً أي بـ 0.9%، ليصل سعر البرميل إلى 60.47 دولاراً، وصعد خام تكساس بنفس النسبة، أي بـ 44 سنتاً، ليصل إلى 52.43 دولاراً للبرميل.