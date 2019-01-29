” الجوازات ” ترد على استفسار متعلق بهروب سائق قبل إصدار الإقامة

نايف السالم(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة مراجعة إدارتها لإثبات إستقدام العاملين حال هروبهم قبل إصدار الإقامة ، وذلك لإبلاغ المتضرر عن واقعة التغيب عن العمل.

جاء ذلك على الحساب الرسمي لـ ” الجوازات” بموقع ” تويتر ” رداً على أحد المواطنين المتضررين الذي إستقدم سائق فيما هرب قبل إصدار الإقامة ما أضر بالمواطن الذي عجز عن الإبلاغ عنه منذ عام .