السيول والفيضانات تغرق 5 محافظات إيرانية

طهران(صدى):

كشفت السلطات الإيرانية، أمس الاثنين، أن مياه السيول والفيضانات اجتاحت 5 محافظات إيرانية، وهي إيلام وجهارمحال وبختياري وخوزستان وزنجان وكرمانشاه.

ومن جانبه، أوضح مساعد رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ شاهين فتحي، أن خدمات الإغاثة شملت ألف شخص في 17 مدينة وقرية؛ فيما لا تزال فرق الإغاثة تواصل نشاطاتها.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أنه تم إسكان 800 شخص في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد؛ حيث أقيمت لهم 4 مخيمات في منطقتي شوش ودشت أزادكان.