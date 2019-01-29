روان بن حسين تتراجع عن اتهام خطيبها للخيانة وتوجه رسالة له

خالد الظفيري(صدى):

بعدما أحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، وجهت الفاشينيستا الكويتية رسالة إلى خطيبها الذي قام بخيانتها على حسابها الخاص بانستجرام .

ونشرت روان صورة لباقة من الورود ، و علقت عليها قائلة : ” إلى أكثر شخص في هالدنيا يعرفني، هذا كل ما تبقى لي منك.. أتمنى إنها تستحق كل ذكرياتنا، الأماكن التي زرناها، الوجوه التي عرفناها معًا، الوعود، الحب ووجع الفراق “.

و كانت روان أثارت الجدل على المواقع التواصل الإجتماعي ، إذ أعلنت تعرُّضها للخيانة من قبل خطيبها، وهي المرة الأولى التي تذكرُ فيها خبر ارتباطها للجمهور، و نشرت صور لخطيبها و الفتاة التي خانها معها يرافقها ، معلقة أنها تعرّضت للاحتيال والخيانة من قبل خطيبها هذا الصباح.

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