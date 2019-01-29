روان بن حسين تتراجع عن اتهام خطيبها للخيانة وتوجه رسالة له
بعدما أحدثت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، وجهت الفاشينيستا الكويتية رسالة إلى خطيبها الذي قام بخيانتها على حسابها الخاص بانستجرام .
ونشرت روان صورة لباقة من الورود ، و علقت عليها قائلة : ” إلى أكثر شخص في هالدنيا يعرفني، هذا كل ما تبقى لي منك.. أتمنى إنها تستحق كل ذكرياتنا، الأماكن التي زرناها، الوجوه التي عرفناها معًا، الوعود، الحب ووجع الفراق “.
و كانت روان أثارت الجدل على المواقع التواصل الإجتماعي ، إذ أعلنت تعرُّضها للخيانة من قبل خطيبها، وهي المرة الأولى التي تذكرُ فيها خبر ارتباطها للجمهور، و نشرت صور لخطيبها و الفتاة التي خانها معها يرافقها ، معلقة أنها تعرّضت للاحتيال والخيانة من قبل خطيبها هذا الصباح.
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ظل القمر[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 18 ساعة
يالبي الحنون الحلوب
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 18 ساعة
خلاص ما عاد ينفع الاعتذار ياروان انتهى كل شي مع خطيبك طعنتي بشرفه شوفيلك واحد ثاني وتراي جاهز هههههه
وبصراحه اذا رجعلك فهذا خروف
أبو حسن[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 16 ساعة
……………….
أبو حسن[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 16 ساعة
اسمها روان بنت حسين وليس بن حسين يا صحيفتنا الغراء
بن للذكر
بنت للأنثى
أبو حسن[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 16 ساعة
اسمها روان بنت حسين وليس بن حسين يا صحيفتنا الغراء
بن للذكر
بنت للأنثى
.[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 16 ساعة
ظل القمر
حلبك ما حلب جدي!
تعرف وش حلبه!!
مات من زمااان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 12 ساعة
قايل لكم حريم ماعندهن سالفة
على بالها بيلحقها ويترجاها
سحب عليها😂😂😂
والبنات كذا
تدور لها ماتلقاها وتتغلى
تسحب عليها تلحقك وتترجاك😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17606 ] نشر منذ 12 ساعة
😐😐
المغامسي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 5 ساعات
مافائدة هذا الخبر ، الرجاء من إدارة الصحيفة ومنسوبيها عدم الالتفات لهذه الأخبار التي لا فائدة منها سوى نشر الفاحشة وعلاقات خارج إطار الزواج مما يؤثر على الجيل الحالي .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 5 ساعات
الله الله الله ,,
,, ويش ذا الخبر العظيم ………!!؟
, مالقيتوا اخف منه وقعاً على نفوسنااا ……..؟