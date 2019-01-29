اكتشفي الآثار السلبية على الأطفال عقب المشاجرة مع الزوج أمامهم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في العلاقات الزوجية ، أنه تُعد مشاجرة الأزواج أمام الأطفال أثناء مناقشتهم لبعض الأمور الأسرية، من أكثر الأمور التي ترتد سلباً على نفسية الأطفال، وقد يمتد الأمر حتى بلوغ سن الشباب.

وكشف الخبراء عن أبرز تأثيرات رؤية الأطفال لمشاجرات الوالدين ، ومنها :

* شعور الطفل بالخوف والرعب عند رؤية مشاجرات الوالدين ما يتسبب في بكائه وصراخه.

* يشعر الطفل بالضيق والخوف عند مشاجرة الوالدين، لإعتقاده أن صراخهما يكون دليلاً على أنهما معرضان للخطر، لذا يطلب الاستغاثة.

* تؤثر المشاجرات سلباً على ثقة الأطفال بأنفسهم.

* إذا كان أفراد العائلة يستخدمون الصراخ أثناء مناقشة بعضهم البعض، قد لا يتعلم الأطفال أن يكونوا مستمعين جيدين للآخرين.

كيف تتصرف مع الأطفال بعد انتهاء الشجار؟

* يجب مراقبة سلوك الطفل بعد إنتهاء الشجار، ومحاولة تهدئته وإقناعه بأنه موقف عابر ولن يتكرر.

* تجنب إنتقاد الوالدين لبعضهما أمام الطفل، حتى لا يفقد ثقته بأحدهما.

* تجنب حدوث المشاجرات أمام الأطفال، وإنتقاء الكلمات عند التحدث أمامهم لأنهم يتأثرون سريعاً بها، وقد يشعرون بعدم الأمان والقلق.