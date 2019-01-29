بالصور.. ” سامسونج ” تكشف عن هاتفها الجديد ” جالاكسي M “

وكالات(صدى):

أزاحت شركة ” سامسونج ” الكورية، الستار عن جيل جديد من الهواتف التي تحمل اسم ” جالاكسي M” وذلك في صورة هاتفين جديدين هما (M10 وM20).؛ حيث تستهدف جمهور فئة الهواتف منخفضة التكلفة، التي تستحوذ عليها شركات مثل ” أوبو ” و ” شاومي “، وتغزو أسواقًا مثل الهند والصين والدول النامية.

ويأتي هاتف ” جالاكسي M10 ” بشاشة 6.2 بوصة بدقة وضوح HD+، إلى جانب تصميم شاشة يحمل نوتش Infinity-V، الذي يحمل الكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات ومستشعرات الإضاءة المحيطة والمسافات، وبروسيسور Exynos 7870 ورامات 2 أو 3 جيجابايت.

ويتضمن أيضًا ذاكرة داخلية 16 أو 32 جيجابايت، وكاميرا سيلفي 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميجابكسل أساسية، و5 ميغابكسل كعدسة بزاوية رؤية واسعة للغاية، إلى جانب بطارية 3450 مللي أمبير، ويبدأ سعره من 112 دولارًا؛ فيما يأتي هاتف ” جالاكسي M20 ” بشاشة 6.3 بوصة بدقة وضوح FHD، إلى جانب تصميم شاشة يحمل نوتش Infinity-V.

ويحمل الكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات ومستشعرات الإضاءة المحيطة والمسافات، إلى جانب بروسيسور Exynos 7905 ورامات 3 أو 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 أو 64 جيجابايت، وكاميرا سيلفي 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميجابكسل أساسية، و5 ميجابكسل كعدسة بزاوية رؤية واسعة للغاية، وبطارية 5000 مللي أمبير ومزودة بميزة الشحن السريع؛ فيما يبدأ سعره من 155 دولارًا.