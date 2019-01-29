لهذا السبب.. الأمير هاري يقرر البعد عن ” ميجان ” في عيد الحب

لندن(صدى):

على الرغم من كونه أول عيد حب يمر على دوقة ساسيكس ميجان ماركل والأمير هاري بعد الزفاف ، إلا أنها ستقضيه وحيدة ،بعد قرار الأمير هاري بسفره للنرويج في مهمة رسمية .

وكشف قصر كنسينجتون في لندن عن تفاصيل المهمة التي ستخطف الامير هاري في 14 فيراير المقبل ، حيث سيكون قائد عام في مشاة البحرية والتي تولى مهامها بعد استقالة جده الأمير فيليب عام 2017 ، للوقوف على التدريبات العسكرية ، وكيفية مواجهة الطقس السئ .

ورغم ذلك فإن ميجان ستقضي عيد الحب مشغولة بتأثيث منزلها الجديد في وندسور ، والذي سينتقل إليه الزوجان بعد الإنتهاء من تجديداته ، والتي سيكون على رأسها غرفة نوم طفلهما الأول المزينة بألوان مختلفة ومحايدة من الرمادي والأبيض بعيداً عن اللون الزهري أو الأزرق لتكون محايدة للجنسين .