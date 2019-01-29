بالأسماء.. القوات البرية تدعو المتقدمين على وظائفها لمراجعة الخدمة المدنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت القوات البرية الملكية عن ضرورة مراجعة 44 اسم من المواطنين والمواطنات المتقدمين على وظائفها المعلنة بتاريخ 22-4-1440 هـ بالموقع الإلكتروني ،لبيانتهم بأي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23- 5- 1440 هـ وحتى الخميس الموافق 25-5-1440 هـ .

وأكدت القيادة على ضرورة المراجعة للتأكد من البيانات التي تم تسجيلها ببرنامج جدارة ومطابقتها بالوثائق الأصلية ، مشيرة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشح وإنما للتأكد من صحة البيانات عند الإعلان عنها على موقع القوات البرية .

ويشترط عند المراجعة توفر وثيقتي الهوية الوطنية ، ووأصل وثيقة التخرج شرط وضوح التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وسنة التخرج ، أما الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق “معادلة ” من وزارة التعليم .

واعتبرت الوزارة أن من لم يطابق بياناته خلال تلك الفترة مع وزارة الخدمة المدنية يعتبر عدول منه أو منها على طلب التوظيف ، مشيرة إلى أن الأسماء المطلوب مراجعتها في الرابط التالي :هنا