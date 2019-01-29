تأخر صرف راتب يناير لـ300 موظف بالجمارك

عادل الحربي(صدى):

تفاجأ موظفون يعملون بالجمارك بتأخر راتب شهر يناير ، فيما أعلن مصدر بوزارة المالية أن الوزارة صرفت راتب يناير المتأخر لنحو 300 موظف العاملين في المنافذ البرية و المكلفين بالعمل بالجمارك لمدة سنة.

و أفاد بعض الموظفين أن انتهاء تكليفهم لدى الجمارك وعدم اتخاذ أي إجراء من قبل وزارة المالية لضمان حقوقهم كان ذريعة لتأخر رواتبهم.

ومن ناحية أخرى يقتضي ذلك بموجب توجيهات عليا قضت بنقل الإدارات والممتلكات من وزارة المالية إلى الجمارك قبل انتهاء فترة تكليفهم بشهرين ، واستكمال الاجراءات الخاصة بنقل الموظفين للجمارك.