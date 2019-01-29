بالفيديو.. أنغام تشارك فى لجنة تحكيم برنامج ” الزمن الجميل “
تشارك الفنانة أنغام في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ” الزمن الجميل ” المقرر انطلاق أولى حلَقاته الجمعة المقبلة الموافق 1 من شهر فبراير المقبل على قناة أبو ظبي.
ونشرت الفنانة أنغام، البرومو الخاص بالبرنامج، على حسابها الخاص بتويتر، ويشاركها فى عضوية لجنة التحكيم المطرب اللبنانى مروان خورى، والمطربة المغربية أسماء لمنور.
وتدور فكرة البرنامج حول اكتشاف مواهب جديدة بعد تقديمهم لأغان من زمن الفن الجميل.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 18 ساعة
يا ربي يا كثر برامج المواهب غثيتونا مو ناقصين مطربين و مطربات بس اسراف في اسفاف
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة
هذه البرامج تدر دخيل كبير على القنوات والتي لايهمها غير المال-اما المنتج النهائي والمخرجات لايهمها سواء كانت عسل ولا زفت-