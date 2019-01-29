بالفيديو.. أنغام تشارك فى لجنة تحكيم برنامج ” الزمن الجميل “

القاهرة(صدى):

تشارك الفنانة أنغام في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ” الزمن الجميل ” المقرر انطلاق أولى حلَقاته الجمعة المقبلة الموافق 1 من شهر فبراير المقبل على قناة أبو ظبي.

ونشرت الفنانة أنغام، البرومو الخاص بالبرنامج، على حسابها الخاص بتويتر، ويشاركها فى عضوية لجنة التحكيم المطرب اللبنانى مروان خورى، والمطربة المغربية أسماء لمنور.

وتدور فكرة البرنامج حول اكتشاف مواهب جديدة بعد تقديمهم لأغان من زمن الفن الجميل.