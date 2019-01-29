بالفيديو.. بريطاني يعتدي على طالبات مسلمات بعبارات عنصرية ويصفهن بالـ ” قاتلات “

لندن (صدى):

أظهر مقطع فيديو، رجل يعتدي بطريقة عنصرية على مجموعة من الطالبات المسلمات المحجبات في منطقة بوو، شرق العاصمة البريطانية لندن، حيث عمل على استفزاز الفتيات.

وخرج الرجل من الحافلة التي كان يستقلها وعكف على تصويرهن بينما يسرن بزيهن المدرسي، وأخذ يطلق عبارات عنصرية ضدهن ويسبهن ويصفهن بأنهن ” قاتلات ” ؛ بينما تعكف الشرطة على كشف هوية الرجل، لافتة إلى أن تاريخ الفيديو يعود إلى يوم الجمعة 25 يناير الجاري.