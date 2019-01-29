بالفيديو.. بريطاني يعتدي على طالبات مسلمات بعبارات عنصرية ويصفهن بالـ ” قاتلات “
أظهر مقطع فيديو، رجل يعتدي بطريقة عنصرية على مجموعة من الطالبات المسلمات المحجبات في منطقة بوو، شرق العاصمة البريطانية لندن، حيث عمل على استفزاز الفتيات.
وخرج الرجل من الحافلة التي كان يستقلها وعكف على تصويرهن بينما يسرن بزيهن المدرسي، وأخذ يطلق عبارات عنصرية ضدهن ويسبهن ويصفهن بأنهن ” قاتلات ” ؛ بينما تعكف الشرطة على كشف هوية الرجل، لافتة إلى أن تاريخ الفيديو يعود إلى يوم الجمعة 25 يناير الجاري.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة
مجرمون حاقدون عليهم من الله مايستحقون
كما لاننسى ان بعض من يدعون الاسلام قد اساوؤ للاسلام مثل داعش وغيرهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 12 ساعة
العرب كلهم كذا
بيننا البين عنصرية دنيئة وكلام فاضي
ولا سافرنا أوروبا وقالو لنا أنتوا عرب المشاكل
قلنا أعوذ باالله وش العنصرية هذي
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣