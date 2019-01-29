رغم إعلان وفاته رسميًا.. نجوم الكرة يتبرعون للبحث عن ” إيميليانو سالا “

نواف السالم(صدى):

بعد توقف عمليات البحث عن اللاعب المفقود إيمليانو سالا، الذي اختفت طائرته من على شاشات الردار فوق بحر ” المانش ” الإنجليزي، تم إطلاق حملة إلكترونية لتمويل استئناف البحث عنه.

وأطلق وكيل أعمال ” سالا ” هذه الحملة، التي شارك فيها أكثر من 1700 شخص، من بينهم عدد من لاعبي الدوريات الأوروبية، ووصل مجموع تبرعاتهم لنحو 200 ألف يورو.

وتبرع لاعب باريس سان جيرمان ” كيليان مبابي ” بمبلغ 34 ألف دولار، وزميله أدريان رابيو بمبلغ 28 ألف دولار.

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