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  3. وفاة إمام أثناء صلاة العشاء في العراق

وفاة إمام أثناء صلاة العشاء في العراق




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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يرحمه ويغفر له
اللهم انا نسألك حسن الختام

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة

لا إله إلا الله ,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,

,, ان شاء الله انها خاتمة طيبه ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يارب ياكريم يارب العالمين يا ارحم الراحمين,, آمين ,,

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