وفاة إمام أثناء صلاة العشاء في العراق

الأربعاء 30
يناير
الله يرحمه ويغفر له
اللهم انا نسألك حسن الختام
لا إله إلا الله ,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
,, ان شاء الله انها خاتمة طيبه ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يارب ياكريم يارب العالمين يا ارحم الراحمين,, آمين ,,
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يرحمه ويغفر له
اللهم انا نسألك حسن الختام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة
لا إله إلا الله ,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
,, ان شاء الله انها خاتمة طيبه ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يارب ياكريم يارب العالمين يا ارحم الراحمين,, آمين ,,