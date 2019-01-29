بالصور.. الانهيار الاقتصادي في إيران يقود لاعب رياضي لعرض ميدالياته للبيع

طهران(صدى):

لجأ لاعب رفع الأثقال الإيراني مصطفى قلي زاده، أمس الإثنين، إلى عرض الميداليات التي حصل عليها خلال مشاركاته في البطولات الداخلية للبيع، وذلك في خطوة منه لحل أزمته الماليه، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، في ظل نظام الملالي.

وعرض لاعب رياضة رفع الأثقال الحائز على 39 ميدالية، جميع ميدالياته التي حصل عليها للبيع بمزاد عام أمام مبنى الحكومة المحلية في مدينة مراغة التابعة لمحافظة أذربايجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران.

يأتي ذلك نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وعدم رعاية المسؤولين الحكوميين لأوضاع الرياضي مصطفى قلي زاده، ما دفعه إلى عرض جميع الميداليات التي حصل عليها للبيع.

وحمل اللاعب لافتة، كتب فيها : ” أحتج على غياب العدالة في البلاد، وعدم قيام المسؤولين بالرد على الأسئلة الشكاوى التي طرحتها عليهم منذ فترة ” .