  • الأربعاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. الوليد بن طلال يستقبل لاعبي نادي الباحة بمكافأة 200 ألف

بالفيديو.. الوليد بن طلال يستقبل لاعبي نادي الباحة بمكافأة 200 ألف

بالفيديو.. الوليد بن طلال يستقبل لاعبي نادي الباحة بمكافأة 200 ألف
طلال الغامدي(صدى):

قدم الأمير الوليد بن طلال، أمس الاثنين، للاعبي نادي الباحة وخزينة النادي، مكافآت وصلت لـ 200 ألف ريال.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير الوليد لرئيس مجلس إدارة نادي الباحة واللاعبين، بمقر شركة المملكة القابضة.

ويأتي دعم الوليد بن طلال لنادي الباحة، بهدف تطوير الأندية البسيطة وتشجيعها لتحتضن أكبر عدد ممكن من الشباب، لصقل مهاراتهم واستثمار وقتهم في الأنشطة المفيدة.


الوسوم:,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة

عز الله انهم خربوهم فوق اللزوم ,,

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة

عز الله انهم خربوهم فوق اللزوم ,,

[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 20 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه>ا الوليد …علامه شكله يروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة

200 الف في هذا الزمن ماتسوي شي وخاصه في نادي-بعض اللعيبه راتبه في الانديه الاخرى يقارب المليون ريال شهرياً-

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة

الله ي الدنيا اول ماتشرهه الا بالملايين والان زين منك يطلع منك 200000الف دنيا دوارة ي سموك الكريم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *