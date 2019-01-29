بالفيديو.. الوليد بن طلال يستقبل لاعبي نادي الباحة بمكافأة 200 ألف
قدم الأمير الوليد بن طلال، أمس الاثنين، للاعبي نادي الباحة وخزينة النادي، مكافآت وصلت لـ 200 ألف ريال.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير الوليد لرئيس مجلس إدارة نادي الباحة واللاعبين، بمقر شركة المملكة القابضة.
ويأتي دعم الوليد بن طلال لنادي الباحة، بهدف تطوير الأندية البسيطة وتشجيعها لتحتضن أكبر عدد ممكن من الشباب، لصقل مهاراتهم واستثمار وقتهم في الأنشطة المفيدة.
#فيديو
سمو الأمير #الوليد_بن_طلال يستقبل أعضاء مجلس إدارة ولاعبي نادي #الباحة ويقدم مكافأة 200 ألف ريال للنادي، وضيوف برنامج #كورة_روتانا يعلقون.@Alwaleed_Talal pic.twitter.com/TQO6lnEzsc
— خليجية (@Khalejiatv) January 28, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
الاعبين صار معد يلعبون الا علشان الفلوس
علشان كذا الوضع مدحدر😐
القرني سامجهم[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 21 ساعة
صدقت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة
عز الله انهم خربوهم فوق اللزوم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة
عز الله انهم خربوهم فوق اللزوم ,,
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 20 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ه>ا الوليد …علامه شكله يروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة
200 الف في هذا الزمن ماتسوي شي وخاصه في نادي-بعض اللعيبه راتبه في الانديه الاخرى يقارب المليون ريال شهرياً-
تعوبكا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
الله ي الدنيا اول ماتشرهه الا بالملايين والان زين منك يطلع منك 200000الف دنيا دوارة ي سموك الكريم