بالفيديو.. الوليد بن طلال يستقبل لاعبي نادي الباحة بمكافأة 200 ألف

طلال الغامدي(صدى):

قدم الأمير الوليد بن طلال، أمس الاثنين، للاعبي نادي الباحة وخزينة النادي، مكافآت وصلت لـ 200 ألف ريال.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير الوليد لرئيس مجلس إدارة نادي الباحة واللاعبين، بمقر شركة المملكة القابضة.

ويأتي دعم الوليد بن طلال لنادي الباحة، بهدف تطوير الأندية البسيطة وتشجيعها لتحتضن أكبر عدد ممكن من الشباب، لصقل مهاراتهم واستثمار وقتهم في الأنشطة المفيدة.