بمتابعة أمير الحدود الشمالية.. العثور على مواطن و4 نساء تائهين

رافع فريح(صدى):

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان تابع سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربعة نساء تم العثور عليهم في منطقة حدودية .

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربعة نساء مفقودين في منطقة حدودية والذين تم العثور عليهم تائهين في منطقة الجندلية شمال شرق مدينة عرعر .

ووجه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تم تسليم النساء لذويهن وهن بصحةٍ جيدة ولله الحمد .