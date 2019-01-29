بمتابعة أمير الحدود الشمالية.. العثور على مواطن و4 نساء تائهين
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان تابع سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربعة نساء تم العثور عليهم في منطقة حدودية .
تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربعة نساء مفقودين في منطقة حدودية والذين تم العثور عليهم تائهين في منطقة الجندلية شمال شرق مدينة عرعر .
ووجه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تم تسليم النساء لذويهن وهن بصحةٍ جيدة ولله الحمد .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
مواطن وأربع نساء
وين رايحين🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 20 ساعة
يمكن كان حابين يروحو للعراق زياره
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 20 ساعة
ووجه سموه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطن، فيما تم تسليم النساء لذويهن وهن بصحةٍ جيدة ولله الحمد .
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هذا يعني ان المواطن ليس من ذويهن فأن كان كذلك فما سبب ذهاب النساء معه
زائر[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 20 ساعة
تاهو مع البرود ذي ربك لطف بهم وانقذوهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 20 ساعة
الحمد لله على سلامتهم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 20 ساعة
الحمد لله على سلامتهم ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 19 ساعة
الحمد لله على السلامه