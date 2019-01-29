خوفًا من الفضيحة..طالبة تلقي بطفليها التوأم من نافذة دورة المياه
شهدت محافظة الأسكندرية بمصر، واقعة مروعة، حيث أقدمت طالبة 19 عامًا ،على إلقاء طفليها التوأم، من النافذة، عقب ولادتهما مباشرة، خوفًا من فضيحة الحمل السفاح.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا بالواقعة، من سكان عقار، يفيد بالعثور على طفلين حديثي الولادة بمنور العقار.
وبينت التحريات أن وراء الجريمة طالبة، تسكن بذات العقار ،إثر حملها سفاحا من علاقة غير شرعية مع شخص مجهول وخوفا من الفضيحة، قامت بإلقائهما من نافذة دورة المياه الخاصة بمحل سكنها.
وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين وفاتهما بسبب الإصابات الأرضية بالرأس ونزيف حول المخ.
وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الأسكندرية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 22 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
والله قهر
والكلب الي تسبب بحملها وينه😠
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 18 ساعة
يالطيف الحال حملتي طفلين سفاح الله يقلعك لا تشبعين اهلك الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12405 ] نشر منذ 18 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظــــــــــــيم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم-
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 18 ساعة
ليتك بعد حملك سفاح طفلين توصليهم توامك السفاح الى اقرب مستشفى عند البوابه وذهبي كملي زنا مع عشيقك عساكي الموت
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 12 ساعة
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17606 ] نشر منذ 12 ساعة
خير الكلام ما قل ودل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم 😣
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 12 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
هزيم[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله .
لا تشمتواا في خلق الله.
خير الكلام ما قل ودل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم 😣