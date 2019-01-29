بالصور.. ” شمشون الكويت ” يستعد لسحب طائرة وقطار بأسنانه
يستعد الكويتي فهد محمد الشهير بـ ” شمشون الكويت ” ،لسحب طائرة ركاب بأسنانه في اليونان في مايو المقبل، إضافة إلى سحب قطار في كندا في سبتمبر.
ويطمح فهد محمد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد العالمي وتحطيم الأرقام القياسية، بامتلاكه قوة خارقة، فهو يأكل الزجاج والجمر، ولديه قدرة على ثني الحديد، وحمل الأوزان بأسنانه، وسحب السيارات والشاحنات بأسنانه، وطرق المسمار في الخشب بيده ومن دون مطرقة، وطعن المعدة بالسكاكين وتحطيم الطابوق على الجسم بالكامل بواسطة المطرقة، إضافة إلى مشي السيارة على جسمه.
واستطاع شمشون الكويت خلال مسيرته تحطيم أرقاماً قياسية في مجال رفع الأثقال على المستوى العالمي، ويتمتع بصحة جيدة وقوة أسنان خارقة، وهو في الأربعين من عمره.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 23 ساعة
عير العيره
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 23 ساعة
اهيب ما شاء الله عليه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 23 ساعة
اوكي اسحب على راحتك يا شمشون الكويت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
باالله كلموه
يسحب قطر يوديها جهة تركيا
ويفكنا من شرهم🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 22 ساعة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, الله يعطينا واياه الصحه والعافيه ويكفينا شر من به شر ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 22 ساعة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, الله يعطينا واياه الصحه والعافيه ويكفينا شر من به شر ,, آمين ,,
سحر عيون[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 20 ساعة
وتقولوا ماشاء الله عليه هههههه يعني صدق الي يصير هذا يسحر عيونك انت وياه يسحب السياره والطائره بأسنانه !!
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 20 ساعة
وش حادك انت ووشومك الله معطيك الصحه والناس تدورها
ابو نادر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 18 ساعة
قل قسم ياشمشون
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة
الله المستعان-مصادر الرزق متعدده –
بريه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 16 ساعة
اجسام البغال وعقول الحمير !!!!
هزيم[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 16 ساعة
ايه والله صدقت يا (بريه)
اجسام البغال وعقول الحمير!!!
ليه مايستفيد منه الجيش الكويتي ويشغلونه عسكري في الجيش او الصاعقه.
بدل مايربى كرش ويسحب السيارات ويطق المسامير في يده!!!
اعوذ بالله اسنانه من الدخان شلون صايره صفرا ومتقلبه.
الله يهديه على هالسلسال اللي لابسه على اساس انه صغير في العمر!!!!
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ 14 ساعة
ماشاء الله حديد موضروس هههههه😊😂
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 14 ساعة
الصورة الأخير ملجوم بلجام *!!!!!
*
ليه حصان *!! هئهئهئههههئهه دربق دربق دربق * هههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17606 ] نشر منذ 12 ساعة
بسم الله 😫