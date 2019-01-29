بالصور.. ” شمشون الكويت ” يستعد لسحب طائرة وقطار بأسنانه‎

خالد الظفيري(صدى):

يستعد الكويتي فهد محمد الشهير بـ ” شمشون الكويت ” ،لسحب طائرة ركاب بأسنانه في اليونان في مايو المقبل، إضافة إلى سحب قطار في كندا في سبتمبر.

ويطمح فهد محمد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد العالمي وتحطيم الأرقام القياسية، بامتلاكه قوة خارقة، فهو يأكل الزجاج والجمر، ولديه قدرة على ثني الحديد، وحمل الأوزان بأسنانه، وسحب السيارات والشاحنات بأسنانه، وطرق المسمار في الخشب بيده ومن دون مطرقة، وطعن المعدة بالسكاكين وتحطيم الطابوق على الجسم بالكامل بواسطة المطرقة، إضافة إلى مشي السيارة على جسمه.

واستطاع شمشون الكويت خلال مسيرته تحطيم أرقاماً قياسية في مجال رفع الأثقال على المستوى العالمي، ويتمتع بصحة جيدة وقوة أسنان خارقة، وهو في الأربعين من عمره.