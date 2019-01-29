ممثلة تتهم شركة تجميل بتفتيح لون بشرتها

نيودلهي(صدى):

وجهت الممثلة الهندية الشهيرة ” فريدا بينتو ” ، تهمة لإحدى شركات التجميل العالمية، بتفتيح لون بشرتها، في أحد الإعلانات التي صورتها لصالحها في عام 2011.

وأوضحت فريدا بينتو، أنها تمسكت في تعاقدها مع شركة ” لوريال ” ، على عدم قيامها بتعديل لون بشرتها، مشيرة إلى أنها كان لديها شرطا مكتوبا في العقد، ينص على أنها لن تشارك في الترويج لأي منتجات تفتيح البشرة.

وقالت في تصريحات صحفية: ” كل العلامات التجارية، بما في ذلك ” لوريال ” ، لديها مجموعة خاصة بتفتيح البشرة، من أجل طرحها في الهند، ما جعلني أصر في عقدي على عدم قيامهم بتفتيح بشرتي، لأنه إذا لم تضع ذلك الشرط قبل التوقيع، فقد تجد نفسك مرغما على قبوله ” .

ومن جانبه، نفت شركة ” لوريال ” التي مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، اتهامات فريدا بينتو بتفتيح لون بشرتها.

يذكر أن فريدا بينتو ليست أول الشاكيات من التلاعب بلون بشرتها، إذ أنه في العام الماضي، عبرت الممثلة والإعلامية البريطانية من أصول باكستانية، جميلة جميل، عن استيائها من تفتيح بشرتها على أغلفة المجلات.