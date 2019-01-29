ممثلة تتهم شركة تجميل بتفتيح لون بشرتها
وجهت الممثلة الهندية الشهيرة ” فريدا بينتو ” ، تهمة لإحدى شركات التجميل العالمية، بتفتيح لون بشرتها، في أحد الإعلانات التي صورتها لصالحها في عام 2011.
وأوضحت فريدا بينتو، أنها تمسكت في تعاقدها مع شركة ” لوريال ” ، على عدم قيامها بتعديل لون بشرتها، مشيرة إلى أنها كان لديها شرطا مكتوبا في العقد، ينص على أنها لن تشارك في الترويج لأي منتجات تفتيح البشرة.
وقالت في تصريحات صحفية: ” كل العلامات التجارية، بما في ذلك ” لوريال ” ، لديها مجموعة خاصة بتفتيح البشرة، من أجل طرحها في الهند، ما جعلني أصر في عقدي على عدم قيامهم بتفتيح بشرتي، لأنه إذا لم تضع ذلك الشرط قبل التوقيع، فقد تجد نفسك مرغما على قبوله ” .
ومن جانبه، نفت شركة ” لوريال ” التي مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، اتهامات فريدا بينتو بتفتيح لون بشرتها.
يذكر أن فريدا بينتو ليست أول الشاكيات من التلاعب بلون بشرتها، إذ أنه في العام الماضي، عبرت الممثلة والإعلامية البريطانية من أصول باكستانية، جميلة جميل، عن استيائها من تفتيح بشرتها على أغلفة المجلات.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
زين احمدي وين المشكله
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 24 ساعة
alfahd42 يالله صباح الخير الناس تصبح ذا يهجم 😁
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 23 ساعة
اوكي
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 23 ساعة
هههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
طيب أحمدي ربك
الظاهر مطفره وتبي تعويض(قرنقش)😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
لقت لها عذر في العقد
ورمضان قرب
وتبي مصاريف😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 22 ساعة
احشريهم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 22 ساعة
احشريهم ,,
ابو منار[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 22 ساعة
مافتح شي ثاني مخفي
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة
طالما فيه دخل كبير مقابل الاعلان فلا داعي للتدقيق-يوم تفتحين ويوم تغمقين-لا مشكله-