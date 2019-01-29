كيف كانت السينما في جدة قبل إطفاء محركاتها في الثمانينيات

نايف السالم(صدى):

عادت السينما من جديد إلى جدة، بعد غياب أربعة عقود، وسيتمكن عشاق السينما في المحافظة الغربية من دخول دار العرض مرة أخرى، بتذاكر دخول تبدأ من 50 ريالاً.

وكانت تجربة السينما قديمًا، بدائية وغير منظمة، حيث كانت تضمن تقديم العروض السينمائية في قاعات اعتمدت على سلسلة من الأفلام العربية والأجنبية التي استحوذت على اهتمام الشارع وقتها.

وكان المتحكم في المحتوى حينها من يملك جهاز العرض السينمائي، في حين ستكون العودة الجديدة مختلفة هذه المرة؛ إذ سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة.

ومن أبرز دور السينما التي تخصصت في عرض الأفلام خلال الستينيات والسبعينيات: فؤاد جمجوم الذي امتلك أشهر محل خاص لتأجير أجهزة السينما في حي البغدادية، ودار محمد أبوصفية في حي الهنداوية، وسراج سحاحير في حي الشاطئ، وعبد الله صالح الغامدي في منطقة كيلو 2، وسفيان فطاني في العمارية.

ولم تكن الصالات كما هي الآن، أو أمكنة مغلقة كما يبتغي العرض، بل كانت عبارة عن مساحات مفتوحة، ويفترش المرتادون أرضها، وقد يتفنن البعض بجلب كراسي خشبية ،محاطة ببعض الديكورات البسيطة.

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