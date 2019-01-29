كيف كانت السينما في جدة قبل إطفاء محركاتها في الثمانينيات
عادت السينما من جديد إلى جدة، بعد غياب أربعة عقود، وسيتمكن عشاق السينما في المحافظة الغربية من دخول دار العرض مرة أخرى، بتذاكر دخول تبدأ من 50 ريالاً.
وكانت تجربة السينما قديمًا، بدائية وغير منظمة، حيث كانت تضمن تقديم العروض السينمائية في قاعات اعتمدت على سلسلة من الأفلام العربية والأجنبية التي استحوذت على اهتمام الشارع وقتها.
وكان المتحكم في المحتوى حينها من يملك جهاز العرض السينمائي، في حين ستكون العودة الجديدة مختلفة هذه المرة؛ إذ سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة.
ومن أبرز دور السينما التي تخصصت في عرض الأفلام خلال الستينيات والسبعينيات: فؤاد جمجوم الذي امتلك أشهر محل خاص لتأجير أجهزة السينما في حي البغدادية، ودار محمد أبوصفية في حي الهنداوية، وسراج سحاحير في حي الشاطئ، وعبد الله صالح الغامدي في منطقة كيلو 2، وسفيان فطاني في العمارية.
ولم تكن الصالات كما هي الآن، أو أمكنة مغلقة كما يبتغي العرض، بل كانت عبارة عن مساحات مفتوحة، ويفترش المرتادون أرضها، وقد يتفنن البعض بجلب كراسي خشبية ،محاطة ببعض الديكورات البسيطة.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
ذولا يتابعون بروجكتر في درس العلوم
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 24 ساعة
ترى أنتهى عصر دور السينما من عقد من الزمن
يعني احنا نبتدي من حيث أنتهى منه ألأخرون
حتى شركة ارامكو في محافظة بقيق والظهران بالشرقيه أغلقت ابواب دور السينما
الخاصه بموظفي ارامكو واسرهم
وحولت مقاردور السينما لملاعب كرة سله
وكرة طائره
كما أن البحرين اصبحت تعاني من قلة الاقبال على دور السينما منها من أقفل أبوابه والبقيه تعد زوأرها على عدد اصابع اليد
مشاريع السينما تذكرني بمشاريع حسين بن عاقول واخوه سعد بمسلسل درب الزلق
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
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المهندس[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 21 ساعة
التذكره تبدأ من خمسين والفشار والببسي تقريبا 35 ؟ أدفع 85 بس عشان فلم لحالي
A7H2M3[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 21 ساعة
السينما لاتزال لها عشاقها ومحبيها …هذا الفن السابع …تقول لي بروجكتر وكرسي كنب في البيت هذا ماينفع السينما حلاتها بشاشاتها العملاقه والمؤثرات الصوتية الخيالية وتفاعل الحضور معك هذي هي السينما
زائر[ عدد التعليقات: 3052 ] نشر منذ 21 ساعة
حسبي الله على من رجعها
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 19 ساعة
الله المستعان