” قدركن على الرأس والعين ” ..الحوار الذي دار بين أمير الباحة ومواطنة بحاجة إلى مسكن

إبراهيم الزهراني(صدى):

على خلفية تفاعل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود، مع تغريدة عن مواطنة وقفت عاجز أمام صغارها، تدعى ” عواطف الغامدي ” ،روت المواطنة تفاصيل استقبالها في الإمارة.

وأوضحت الغامدي أن أمير الباحة استقبلها، أمس الاثنين، ووعدها بتذليل كل الصعوبات التي ناشدت الخلاص منها.

وأشارت إلى أنه قال لها : ” آمري، أبشري بما يرضيك، وأنت في ديار الخير لن تضامي، أنت وأي سعودية قدركن على الرأس والعين، ونحن هنا في خدمتكم ” ،مُرحبًا بها وكأنها أحد أفراد أسرته.

وتقول: ” طلبت السكن، وقال سجلوها سكنًا خيريًّا، ووعد باستلامه خلال أشهر قلائل، وطلبت بطاقة هوية لابني الذي يدرس بالثالث الثانوي ولم يحصل عليها بسبب ضياع شهادة الميلاد، وعدم وجودها في أرشفة المستشفى بالطائف، وقال أرسلوا خطابًا لمدير الأحوال؛ ليقوم باللازم عاجلاً ” .

ووجهت الغامدي الشكر لأمير الباحة، وللقيادة الرشيدة، معربة عن سعادتها البالغة بعد حل مشكلاتها.

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