” قدركن على الرأس والعين ” ..الحوار الذي دار بين أمير الباحة ومواطنة بحاجة إلى مسكن
على خلفية تفاعل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود، مع تغريدة عن مواطنة وقفت عاجز أمام صغارها، تدعى ” عواطف الغامدي ” ،روت المواطنة تفاصيل استقبالها في الإمارة.
وأوضحت الغامدي أن أمير الباحة استقبلها، أمس الاثنين، ووعدها بتذليل كل الصعوبات التي ناشدت الخلاص منها.
وأشارت إلى أنه قال لها : ” آمري، أبشري بما يرضيك، وأنت في ديار الخير لن تضامي، أنت وأي سعودية قدركن على الرأس والعين، ونحن هنا في خدمتكم ” ،مُرحبًا بها وكأنها أحد أفراد أسرته.
وتقول: ” طلبت السكن، وقال سجلوها سكنًا خيريًّا، ووعد باستلامه خلال أشهر قلائل، وطلبت بطاقة هوية لابني الذي يدرس بالثالث الثانوي ولم يحصل عليها بسبب ضياع شهادة الميلاد، وعدم وجودها في أرشفة المستشفى بالطائف، وقال أرسلوا خطابًا لمدير الأحوال؛ ليقوم باللازم عاجلاً ” .
ووجهت الغامدي الشكر لأمير الباحة، وللقيادة الرشيدة، معربة عن سعادتها البالغة بعد حل مشكلاتها.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجزاااااه خير ويكثر من أمثاله
وشكرآ صدى😘
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعز حكومتنا توفر كل شي
بس وين المتسبب في عدم وصول الخدمه لكل مواطن محتاج
لازم الواحد يطلع في الاعلام عشان ياخذ حقه
المفروض فيه اليه يتواصلون فيها كل محتاج للحاجه واذا لم تكتمل بسبب توصل للوزير بدون وسائل التواصل الاجتماعي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 23 ساعة
جزاه الله خير
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 15 ساعة
الله المستعان -من المفترض كل واحد في ادارته امير موظف او مدير يقضي حاجات الناس بدون توجيه من احد وحسب النظام-