بالفيديو.. أمير قطر ” المدلل ” يثير السخرية عقب مداخلة كروية في اجتماع رسمي

طلال الضوي(صدى):

أثار أمير قطر تميم بن حمد، أمس الاثنين، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تطرقه للحديث عن كرة القدم ، خلال اجتماع رسمي عقده مع رئيس كوريا الجنوبية ” مون جاي إن ” .

وفاجأ الأمير القطري المدلل الجميع خلال اجتماع رسمي لوفدان قطري وكوري جنوبي، يضم رئيسي البلدين وعددا من الوزراء، بحديثه عن كرة القدم، ومواجهة منتخب بلاده المثير للجدل مع المنتخب الكوري التي انتهت لصالح منتخب بلاده قبل أيام قليلة ضمن تصفيات كأس آسيا المقامة في الإمارات.

وتسبب حديث تميم بن حمد، في الوقت الذي تستهدف فيه زيارته تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي، والتطورات بملف استضافة قطر لكأس العالم عام 2022، في مواجهته لسيل من الانتقادات والتعليقات الساخرة.

وفي هذا السياق علق الكاتب والمدون الإماراتي، حمود حمد العَبري، في تعليقه على مداخلة أمير قطر الكروية ، قائلا : ” تميم محرك طيارة ووفد ومكلف خزينة قطر مبالغ طائلة إلى كوريا الجنوبية لكي يبلغ الكوريين بأن فريقه لكرة القدم وصل نصف النهائي!!! بالله عليكم هذا الطفل رئيس دولة ” .

ووصل تميم بن حمد، إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، في سيارة تستمر ليومين، في إطار جولة آسيوية تشمل أيضا اليابان والصين، ويشارك فيها وزراء ورجال أعمال.

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