بالفيديو.. أمير قطر ” المدلل ” يثير السخرية عقب مداخلة كروية في اجتماع رسمي
أثار أمير قطر تميم بن حمد، أمس الاثنين، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تطرقه للحديث عن كرة القدم ، خلال اجتماع رسمي عقده مع رئيس كوريا الجنوبية ” مون جاي إن ” .
وفاجأ الأمير القطري المدلل الجميع خلال اجتماع رسمي لوفدان قطري وكوري جنوبي، يضم رئيسي البلدين وعددا من الوزراء، بحديثه عن كرة القدم، ومواجهة منتخب بلاده المثير للجدل مع المنتخب الكوري التي انتهت لصالح منتخب بلاده قبل أيام قليلة ضمن تصفيات كأس آسيا المقامة في الإمارات.
وتسبب حديث تميم بن حمد، في الوقت الذي تستهدف فيه زيارته تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي، والتطورات بملف استضافة قطر لكأس العالم عام 2022، في مواجهته لسيل من الانتقادات والتعليقات الساخرة.
وفي هذا السياق علق الكاتب والمدون الإماراتي، حمود حمد العَبري، في تعليقه على مداخلة أمير قطر الكروية ، قائلا : ” تميم محرك طيارة ووفد ومكلف خزينة قطر مبالغ طائلة إلى كوريا الجنوبية لكي يبلغ الكوريين بأن فريقه لكرة القدم وصل نصف النهائي!!! بالله عليكم هذا الطفل رئيس دولة ” .
ووصل تميم بن حمد، إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، في سيارة تستمر ليومين، في إطار جولة آسيوية تشمل أيضا اليابان والصين، ويشارك فيها وزراء ورجال أعمال.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
هذا مدودل مو مدلل😂😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
بين قوسين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 22 ساعة
هذا مراهق سياسياً ولا يعي مايتكلم عنه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 21 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هذا اهبل بجد
الحين انت رايح تطلب رضاهم وتروح تذكرهم بهزيمتهم اما منتخبك المجنس يا غبي
احمد ربك ما طردوك مثل الكلب المسعور
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 19 ساعة
اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان
غندورة[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 17 ساعة
يقول الكاتب: بالله عليكم هذا الطفل رئيس دولة؟🤔
لاتعاتــــــــب الطفل عاتـب اللي وراااااااااه”
وقد يكون وراه أكثثثثثر من واحد” وربما تكون مع الواحد (واحدة) لاتستبعـــــــــــد شششئ”
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 13 ساعة
هذي هي عقليته * كورة * مغازل * و …. و …. *!!!
*
طرطنقي غبي *!!! ههههههههههههههههههه