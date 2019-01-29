شاب ينهي معاناة والده ويتبرع له بإحدى كليتيه

نايف السالم(صدى):

جسد أحد أفراد الحرس الوطني، مثالا رائعًا في البر والوفاء، بتبرعه بإحدى كليتيه لوالده، الذي عانى طوال 5 أشهر مع غسيل الكلى.

وقرر الشاب أن ينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي إثر إصابته بمرض تكيس الكلى لعشرين عامًا.

وأُجريت العملية، أمس الاثنين، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.