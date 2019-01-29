شاب ينهي معاناة والده ويتبرع له بإحدى كليتيه
جسد أحد أفراد الحرس الوطني، مثالا رائعًا في البر والوفاء، بتبرعه بإحدى كليتيه لوالده، الذي عانى طوال 5 أشهر مع غسيل الكلى.
وقرر الشاب أن ينهي معاناة والده مع الفشل الكلوي إثر إصابته بمرض تكيس الكلى لعشرين عامًا.
وأُجريت العملية، أمس الاثنين، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعافيهم ويكتب اجره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجزاه خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعافيهما ويكتب اجره
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يكتب اجر الابن ويشفي والده