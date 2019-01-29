ظهرت في القصيم.. ما لا تعرفه عن ” الخنافس الحارقة “

سالم المطيري(صدى):

ظهر في الأيام القليلة الماضية، نوعًا من الخنافس ” الحارقة ” في وادي الرمة بمنطقة القصيم.

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم وقاية النبات بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، الدكتور هذال بن محمد آل ظافر، أن هذا النوع من الخنافس الحراقة من عائلة Meloidae، يفرز مادة كيميائية حارقة.

وأوضح أن خطورتها تكمن عند أكل الحيوانات هذه الحشرة أثناء الرعي أو مع الأعلاف التي تقدم للحيوانات، إذ تفرز مادة حارقة؛ لذلك تسمى بالخنافس الحارقة، وقد تفرز هذه المادة حتى لو كانت ميتة، وتسبب انتفاخًا للمعدة للحيوانات عند أكلها مع العشب أو مع الأعلاف، وتسبب نفوقًا للحيوانات، بحسب وسائل محلية.

وأشار إلى أنها إذا وجدت في مكان تبقى فيه سنوات عديدة، موضحًا أنها لو ذهبت لشجرة بعينها، ستجدها فيها ولو بعد عشر سنوات.