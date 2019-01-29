تصادم وجها لوجه يخلف 4 وفيات وإصابة حرجة على طريق حائل – العلا
توفِّي أربعة أشخاص في حادث مروري مروِّع، وأصيبت امرأة، وذلك على طريق حائل – العلا بعد تصادم سيارتين وجهًا لوجه مساء الاثنين، وانقلابهما.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم أن ثلاث فِرق إسعافية باشرت الحادث بجانب القيادة الميدانية.
وأضاف بأن الحادث نتج منه أربع وفيات وحالة واحدة مصابة لامرأة، حالتها حرجة، وقد قُدمت لها الخدمة الطبية الإسعافية العاجلة، ونقلها إلى مستشفى الملك خالد بحائل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم ويصبر اهلهم ويشفي المصاب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوةالاباالله
أشنع الحوادث هي الي تكون
وجه لوجه
نسأل الله السلامة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقدهم ، ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يرحم الاموات ويشفي المصاب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 13 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يرحم الميتين ويشفي المصاب
هزيم[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 13 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون.
الطريق المزدوج او الطريق سيدين رايح جاي مشكله كبيره جدا.
رحم الله موتنا وموتى المسلمين ويكفينا شر الحوادث يارب.