النقل: تنبيه لمستخدمي طريق ” الخليل – البيضاء “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة النقل منذ قليل، عن إغلاق طريق الخليل – البيضاء، بالتنسيق مع الدفاع المدني وإدارة المرور.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نود إحاطة مستخدمي طريق الخليل / البيضاء أنه بالتنسيق مع الدفاع المدني وادارة المرور تم إغلاق الطريق لوجود أعمال صيانه طارئه لجسر وادي النقمي.

وأضافت : نأمل أستخدام الطرق البديله ، لسلامتكم جرى التنويه.