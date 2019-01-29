النقل: تنبيه لمستخدمي طريق ” الخليل – البيضاء “
أعلنت وزارة النقل منذ قليل، عن إغلاق طريق الخليل – البيضاء، بالتنسيق مع الدفاع المدني وإدارة المرور.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نود إحاطة مستخدمي طريق الخليل / البيضاء أنه بالتنسيق مع الدفاع المدني وادارة المرور تم إغلاق الطريق لوجود أعمال صيانه طارئه لجسر وادي النقمي.
وأضافت : نأمل أستخدام الطرق البديله ، لسلامتكم جرى التنويه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعينهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 20 ساعة
اتمنى السلامه للجميع ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يسلم كل مسلم ومسلمه