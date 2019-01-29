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    يناير

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النقل: تنبيه لمستخدمي طريق ” الخليل – البيضاء “

النقل: تنبيه لمستخدمي طريق ” الخليل – البيضاء “
علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة النقل منذ قليل، عن إغلاق طريق الخليل – البيضاء، بالتنسيق مع الدفاع المدني وإدارة المرور.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نود إحاطة مستخدمي طريق الخليل / البيضاء أنه بالتنسيق مع الدفاع المدني وادارة المرور تم إغلاق الطريق لوجود أعمال صيانه طارئه لجسر وادي النقمي.

وأضافت : نأمل أستخدام الطرق البديله ، لسلامتكم جرى التنويه.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد

الله يعينهم

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 20 ساعة

اتمنى السلامه للجميع ,,

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 16 ساعة

الله يسلم كل مسلم ومسلمه

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