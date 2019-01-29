قبل 41 عامًا.. أمريكي ينشر صورته بالزي السعودي في مطار سان فرانسيسكو

علي القحطاني(صدى):

أظهرت صورة قديمة التقطت لمهندس أمريكي، قبل 41 عاماً في مطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يرتدي الزي السعودي.

ونشر المصور والمهندس الأمريكي الذي يلقب نفسه بـ ” أبو جاك ” ، هذه الصورة، قائلًا إن الصورة التقطت في عام 1978م في مطار سان فرانسيسكو وكانت والدته في استقباله حيث كان قادماً من المملكة وقام أحد المسافرين السعوديين بمساعدته في طريقة وضع الغترة والعقال.

يذكر أن ” أبو جاك ” عاش سنوات عديدة في المملكة بالمنطقة الشرقية كما أقام بعض الوقت في الكويت عام 1980م، ويؤكد أنه متأثر كثيراً بالثقافة السعودية ونقل معه إلى أمريكا العديد من الذكريات.