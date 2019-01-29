نشر : منذ يوم واحد 2٬712 3 فيديوهات متنوعة لاعب النصر يؤكد : قرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف لان الكرة لامست يدي الوسوم:النصر
كلام فاضي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 21 ساعة
والصيـــــــــــــاح والردح الى صار من اعلاميي النصر الامعات عشان الغاء الهدف هذا لاعبكم اعترف ان الهدف غير صحيح
تقدر تعتذرون او ماتصيحون مره اخرى
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 19 ساعة
ما راح يعتذرون دا منهجهم الصياح اولا و الحقيقة ثانيا و الحمد لله انه شهد شاهد منهم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة
مادام فيها ملامسه فلا داعي للملاسنه-وشهد شاهد من اهلها-