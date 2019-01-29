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  3. لاعب النصر يؤكد : قرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف لان الكرة لامست يدي

لاعب النصر يؤكد : قرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف لان الكرة لامست يدي




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 21 ساعة

والصيـــــــــــــاح والردح الى صار من اعلاميي النصر الامعات عشان الغاء الهدف هذا لاعبكم اعترف ان الهدف غير صحيح
تقدر تعتذرون او ماتصيحون مره اخرى

[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 19 ساعة

ما راح يعتذرون دا منهجهم الصياح اولا و الحقيقة ثانيا و الحمد لله انه شهد شاهد منهم

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة

مادام فيها ملامسه فلا داعي للملاسنه-وشهد شاهد من اهلها-

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