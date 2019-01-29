الأسترالي جيمس كيتشينغ يتحدث بعد نهاية عمله في رئاسة لجنة الانضباط

ماجد محمد(صدى):

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق الأسترالي جيمس كيتشينغ على ماقدمه خال فترة رئاسته للجنة، متمنيا له التوفيق في مسيرته العملية المقبلة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد في اجتماعه قبول استقالة جيمس كيتشنغ من منصبه وتعيين الدكتور أيمن الرفاعي خلفا له.

من جهته قال جيمس كيتشينغ: ” لقد كان لي الشرف في خدمة كرة القدم في المملكة، والعمل مع الاتحاد السعودي في إضفاء المعايير الدولية على الإجراءات الانضباطية في لائحة الاتحاد ” .

وقدم كيتشينغ شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لإتاحة الفرصة له بالمساهمة في مواضيع الاحتراف في المملكة.