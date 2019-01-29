بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم التيمم من غبار فرش المسجد
أوضح معالي الشيخ عبدالرحمن السند، حكم التيمم من غبار فرش المسجد.
وقال الشيخ عبدالرحمن، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة ” الرسالة ” ، إن هذا من الصحيح، هذا الذي هو ملامس من الأرض هو منه، ومادام أنه إذا ضربه يخرج منه شيء من الغبار ولو يسير، وتيمم به فلا حرج عليه، ويعد هذا تيمم جائزًا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
موفق خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يوم واحد
اذكر لما نومت في مستشفى الملك خالد في المجمعه اتوا بلوح فيه غبار ابيض للتيمم
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
ماتشوف شر اخي القرني
abdul[ عدد التعليقات: 1586 ] نشر منذ يوم واحد
نفعنا الله بعلمك يا الشيخ السند. لم يمر بخاطري ولم افكر قط في حياتي بالتيمم من فراش المسجد او حتي البيت.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
مبروك🤗
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يجزاك الخير
برغم ماادخلت عقلي اشلون اضرب السجاد ويطلع غبار والتيمم
معناه مساجد الطرقات اذا مامن ماء يضرب ويتمم ويعاين الله خير
بيطلع جيل كسول يضرب بالسجاد ويتيمم حتى لو في تراب برى
الله المستعان بس
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 21 ساعة
اتصور ان السائل ما يقصد التيمم بغبار فرش المسجد بقدر ما يعني ان المساجد تحتاج الى نظافه وشفط الاتربه والغبار من الفرش في المساجد لانه مو معقول يوجد مسجد وبه فرش ولا يوجد مكان للوضؤ
اما موضوع التيمم فلا يجوز الا بسبب فقدان الماء ويكون من صعيد طيبا نظيفا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة
جزاك الله ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة
جزاك الله ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 15 ساعة
جزاك الله خير
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 15 ساعة
جزاك الله خير