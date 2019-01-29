بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم التيمم من غبار فرش المسجد

عادل الحربي(صدى):

أوضح معالي الشيخ عبدالرحمن السند، حكم التيمم من غبار فرش المسجد.

وقال الشيخ عبدالرحمن، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة ” الرسالة ” ، إن هذا من الصحيح، هذا الذي هو ملامس من الأرض هو منه، ومادام أنه إذا ضربه يخرج منه شيء من الغبار ولو يسير، وتيمم به فلا حرج عليه، ويعد هذا تيمم جائزًا.