هناك فئات عندما تذهب للبنوك لا تقرضهم.. ” الحقيل ” يرد (فيديو)
نفى وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن يكون هناك فئات لا تقرضهم البنوك، قائلًا: ” معلومة غير دقيقة، وأي مواطن إلى سن 70 سنة يحصل على قرض ” .
وعن مشروع ” البيع على الخارطة ” ، قال وزير الإسكان لبرنامج ” في الصورة ” : ” الوزارة تعمل مع المواطن لتنويع اختياراته.. إحنا تحت اختيار المواطن ” .
وأشار إلى أن البيع على الخارطة يتيح للمواطن أن يتمتع ببيئة سكنية متكاملة متناغمة، تحسن ثقافة السكن في مجتمعنا، وتتيح للمواطن اختيار منزله وتصميمه.
#وزير_الإسكان_في_الصورة
معالي #وزير_الإسكان يعلق على مشروع "البيع على الخارطة" ويؤكد: الوزارة تعمل مع المواطن لتنويع اختياراته.. pic.twitter.com/iKUGBWuPc2
— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019
فيديو
المديفر لـ #وزير_الإسكان: هناك فئات عندما تذهب للبنوك لا تقرضهم؟
والوزير يرد: معلومة غير دقيقة، وأي مواطن إلى سن 70 سنة يحصل على قرض..#متضرري_صندوق_التمويل_العقاري#وزير_الإسكان_في_الصورة pic.twitter.com/hG0XdIlit2
— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019
#وزير_الإسكان_في_الصورة
البيع على الخارطة يتيح للمواطن أن يتمتع ببيئة سكنية متكاملة متناغمة، تحسن ثقافة السكن في مجتمعنا، وتتيح للمواطن اختيار منزله وتصميمه.. pic.twitter.com/0nES4ZiMG4
— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
حلو عسى يكون صحيح
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يعين المسلمين