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  3. هناك فئات عندما تذهب للبنوك لا تقرضهم.. ” الحقيل ” يرد (فيديو)

هناك فئات عندما تذهب للبنوك لا تقرضهم.. ” الحقيل ” يرد (فيديو)

هناك فئات عندما تذهب للبنوك لا تقرضهم.. ” الحقيل ” يرد (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

نفى وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن يكون هناك فئات لا تقرضهم البنوك، قائلًا: ” معلومة غير دقيقة، وأي مواطن إلى سن 70 سنة يحصل على قرض ” .

وعن مشروع ” البيع على الخارطة ” ، قال وزير الإسكان لبرنامج ” في الصورة ” : ” الوزارة تعمل مع المواطن لتنويع اختياراته.. إحنا تحت اختيار المواطن ” .

وأشار إلى أن البيع على الخارطة يتيح للمواطن أن يتمتع ببيئة سكنية متكاملة متناغمة، تحسن ثقافة السكن في مجتمعنا، وتتيح للمواطن اختيار منزله وتصميمه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد

حلو عسى يكون صحيح

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 15 ساعة

الله يعين المسلمين

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