هناك فئات عندما تذهب للبنوك لا تقرضهم.. ” الحقيل ” يرد (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

نفى وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن يكون هناك فئات لا تقرضهم البنوك، قائلًا: ” معلومة غير دقيقة، وأي مواطن إلى سن 70 سنة يحصل على قرض ” .

وعن مشروع ” البيع على الخارطة ” ، قال وزير الإسكان لبرنامج ” في الصورة ” : ” الوزارة تعمل مع المواطن لتنويع اختياراته.. إحنا تحت اختيار المواطن ” .

وأشار إلى أن البيع على الخارطة يتيح للمواطن أن يتمتع ببيئة سكنية متكاملة متناغمة، تحسن ثقافة السكن في مجتمعنا، وتتيح للمواطن اختيار منزله وتصميمه.

#وزير_الإسكان_في_الصورة

معالي #وزير_الإسكان يعلق على مشروع "البيع على الخارطة" ويؤكد: الوزارة تعمل مع المواطن لتنويع اختياراته.. pic.twitter.com/iKUGBWuPc2 — في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019

فيديو

المديفر لـ #وزير_الإسكان: هناك فئات عندما تذهب للبنوك لا تقرضهم؟

والوزير يرد: معلومة غير دقيقة، وأي مواطن إلى سن 70 سنة يحصل على قرض..#متضرري_صندوق_التمويل_العقاري#وزير_الإسكان_في_الصورة pic.twitter.com/hG0XdIlit2 — في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019