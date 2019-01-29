نشر : منذ يوم واحد 3٬148 7 فيديوهات متنوعة فنانة كويتية توثق دكتور يصارخ عليها مع ابنها المريض الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
ايه كوليه وعلى مزبن الجاني وديه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
شكلها متقصدته
🐪[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههه انتي تكفي عن وزارة الصحه صلختيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
اوك
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
يعني يكفي مايحتاج عقاب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ يوم واحد
يستاهل وغيره الكثير يستاهلون فضحهم👍👌😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
ترفع ضغطه هي وولدها
وتنرفزه
وبعدين تشغل الكاميرا وتتمسكن وتقول أنا وش سويت
زي بعض الناس لارحت عنده
يجيب ولده صغير يتفل عليك ويرمي عليك ويناقز
وابوه يقول
صغير الله يصلحه
أقول إمسك ورعك لأمردغك أنت وأياه😐