بالفيديو.. حكم معاملة الخادم بشدة لعدم تأدية عمله

علي القحطاني(صدى):

أوضح معالي الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الاثنين، حكم معاملة الخادم بشدة لعدم تأدية عمله، ردًا على سؤال متصل عبر برنامج ” يستفتونك ” .

ورد الشيخ عبر البرنامج قائلًا: في ” صحيح مسلم ” وغيره عن أبي مسعود البدري – رضِي الله عنه – قال: ” كنتُ أضرِب غلامًا لي بالسَّوط، فسمعتُ صوتًا من خلفي: ((اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود))، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلمَّا دنا مِنِّي إذا هو رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو يقول: ((اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود))، فسقط السَّوْطُ من يدي من هَيْبَتِه.

وأضاف: فقال: ((اعلم أبا مسعود أنَّ اللهَ أقدَرُ عليك منك على هذا الغلام))، فقلت: يا رسول الله، هو حُرٌّ لوجه الله، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((أمَا لو لم تفعل للفحتْك النارُ، أو لمسَّتْك النار))، فقلت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أضرب عبدًا بعده أبدًا، فما ضربت مملوكًا لي بعد ذلك اليوم ” .

وتابع: فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فالخادم اخوان لنا جميعًا فيجب أن نحترمهم ونعطف عليهم.