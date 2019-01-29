بالفيديو.. حكم معاملة الخادم بشدة لعدم تأدية عمله
أوضح معالي الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الاثنين، حكم معاملة الخادم بشدة لعدم تأدية عمله، ردًا على سؤال متصل عبر برنامج ” يستفتونك ” .
ورد الشيخ عبر البرنامج قائلًا: في ” صحيح مسلم ” وغيره عن أبي مسعود البدري – رضِي الله عنه – قال: ” كنتُ أضرِب غلامًا لي بالسَّوط، فسمعتُ صوتًا من خلفي: ((اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود))، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلمَّا دنا مِنِّي إذا هو رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو يقول: ((اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود))، فسقط السَّوْطُ من يدي من هَيْبَتِه.
وأضاف: فقال: ((اعلم أبا مسعود أنَّ اللهَ أقدَرُ عليك منك على هذا الغلام))، فقلت: يا رسول الله، هو حُرٌّ لوجه الله، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((أمَا لو لم تفعل للفحتْك النارُ، أو لمسَّتْك النار))، فقلت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أضرب عبدًا بعده أبدًا، فما ضربت مملوكًا لي بعد ذلك اليوم ” .
وتابع: فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فالخادم اخوان لنا جميعًا فيجب أن نحترمهم ونعطف عليهم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
جزاك الله خيرا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايجعلني من الظالمين
الظلم ظلمات يوم القيامة
وكرامة الأنسان غالية عليه
وعمر الضرب ماكان حل 😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 20 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 20 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك ,, آمين ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 17 ساعة
لو كل (ظالم) حط نفسه مكان (المظلوم)ـ هل تتوقعون يظلم أحد؟🤔
وقس ع ذلك باقي الأمور.
مالاترضاه ع نفسك لاترضاه ع غيرك.