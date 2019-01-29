نشر : منذ يوم واحد 1٬408 5 صدى سبورت مطرف القحطاني : المشكلة لدينا ليست في التحكيم بل بمن يقود التحكيم الوسوم:السعودية
كلام فاضي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 21 ساعة
شوف مين يتكلم 🙂 هههههههههههههههه مقرف اكبر متعصب
زي ماتتكلم مايا خليفة عن الشرف:)
س من الناس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 ساعة
اضحك الله سنك يامطرف انت اخر واحد ينتقد من يقود التحكيم يابوعجراء
حكام من اوروبا وهم النخبه ويحكمون في دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي
وكاس العالم وبالاخير واحد متعصب مطرود من سلك التحكيم يقيمه وينتقدهم ويدخل بالذمم
هزله وربي
أبو ريان[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههههه حكم فقرواي سابق يتكلم وينتقد نخبة حكام أوروبا وحكام كأس العالم ويجي هذا الفقرواي يبربر ؛ ياخي الهلال يجلد النصر وغير النصر بالحكام الاجانب بالخماسيات والرباعيات والثلاثيات انتهى وقت التحكيم وجاء خشم بخاري وجاء فار والهلال بالعكس صار اقوى وبانت الحقائق مع الحكم الاجنبي للمعلوميه اخر مره فاز النصر على الهلال بحكم محلي والا الحكم الاجنبي الهلال ذاق النصر الويل وفي عذاب مهين ولم يستطع النصر الفوز على الهلال من فتره طويله مافيها شي لو قلتوا الهلال قوي وصعب واكثر فريق يستحوذ على الكره هذا وش معناه عقول تعبانه وفاشله
🐀 ازرق مضروب 👟[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 11 ساعة
👟 + 💵 = كلاتنبيرغ و 🐭
صحيح يا 🐭🐭🐭🐭🐭🐭 انكم 👟👟👟👟👟👟
🐀 ازرق مضروب 👟[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 11 ساعة
فرقة الحفايظ الزرقاء تشبه 👰 التي تنتظر متى 👉 👊