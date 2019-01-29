الجمارك توضح إمكانية استيراد المجسمات
تفاعلت الجمارك، اليوم الاثنين، مع سؤال مواطن عن إمكانية استيراد المجسمات، موضحة بأنه يسمح باستيراد المجسمات على أن لا يزيد طولها عن 50 سم.
وردت الجمارك قائلة: يجب أن لا تكون كذلك مخالفة للشريعة ولا للعادات والتقاليد، وأن لا تكون خيالية.
وأضافت: أنه يسمح استيراد الأفراد العادية، ولكن على أن تكون الكمية ذات طابع شخصي وليست تجارية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
المجسمات اللي في اصلها روح ماتجوز لابارك الله في من يجيبها
اما الاشكال اللي تعبر عن معلم مثلا مافيها شي