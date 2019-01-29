الجمارك توضح إمكانية استيراد المجسمات

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت الجمارك، اليوم الاثنين، مع سؤال مواطن عن إمكانية استيراد المجسمات، موضحة بأنه يسمح باستيراد المجسمات على أن لا يزيد طولها عن 50 سم.

وردت الجمارك قائلة: يجب أن لا تكون كذلك مخالفة للشريعة ولا للعادات والتقاليد، وأن لا تكون خيالية.

وأضافت: أنه يسمح استيراد الأفراد العادية، ولكن على أن تكون الكمية ذات طابع شخصي وليست تجارية.