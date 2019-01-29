بالفيديو.. لص مسلح يستخدم الزي النسائي في إخفاء هويته ويسطو على بنك

عمان(صدى):

قام أحد الأشخاص، اليوم الاثنين، بسطوًا مسلحًا على أحد البنوك الأردنية، متنكرًا بزي امرأة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، إن بلاغًا ورد حول دخول شخص مجهول ومتنكر بزي نسائي ومسلح، إلى فرع أحد البنوك، وأنه سلب مبلغًا ماليًا تحت تهديد السلاح وفر من المكان.

وتم مباشرة التحقيقات في الواقعة، وفي سياق متصل أوضح “ بنك الاتحاد ” بأن فرعه في ماحص، تعرض لحادث سرقة اليوم، حيث تمكن شخص من سرقة مبلغ 22 ألف دينار أردني (31 ألف دولار)، ودون تعرّض أي شخص لأي نوع من الأذى، سواءً من موظفي الفرع أو العملاء الذين كانوا متواجدين حينها.