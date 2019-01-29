بالفيديو.. لص مسلح يستخدم الزي النسائي في إخفاء هويته ويسطو على بنك
قام أحد الأشخاص، اليوم الاثنين، بسطوًا مسلحًا على أحد البنوك الأردنية، متنكرًا بزي امرأة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، إن بلاغًا ورد حول دخول شخص مجهول ومتنكر بزي نسائي ومسلح، إلى فرع أحد البنوك، وأنه سلب مبلغًا ماليًا تحت تهديد السلاح وفر من المكان.
وتم مباشرة التحقيقات في الواقعة، وفي سياق متصل أوضح “ بنك الاتحاد ” بأن فرعه في ماحص، تعرض لحادث سرقة اليوم، حيث تمكن شخص من سرقة مبلغ 22 ألف دينار أردني (31 ألف دولار)، ودون تعرّض أي شخص لأي نوع من الأذى، سواءً من موظفي الفرع أو العملاء الذين كانوا متواجدين حينها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
مجرم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20895 ] نشر منذ يوم واحد
امسكوه لابارك الله فيه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
قصو يده.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20895 ] نشر منذ يوم واحد
هههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة
هذا ممكن نسميه حرامي بناتي ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة
هذا ممكن نسميه حرامي بناتي ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 21 ساعة
ما قصر المحاسب في تسليم الفلوس للحرامي باسرع ما يمكن
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة
الان الاسواق والمحلات على ابوابها اجهزة تفتيش والبنك المعرض للسرقه يدخل الحرامي بالسلاح بكل سهوله-عجبي-