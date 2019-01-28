بالفيديو.. حفاوة المواطنين بسرعة ولي العهد في خلع ” البشت ” تحية لـ ” أميرالرياض “
أظهر مقطع فيديو، في جزء من الثانية، خلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ” البشت ” احترامًا لأمير الرياض.
كما أظهر المواطنين حفاوتهم بالموقف، قائلين: ” والعالم مازال يتساءل عن سبب جنون السعوديين في ولي العهد “، ” في جزء من الثانية خلع سمو فخرنا وعزنا البشت احترامًا لأمير الرياض “، ” ويلومونا في حب آل سعود عامة والأمير محمد بن سلمان خاصة.. مكارم الأخلاق من احترام وتقدير وكرم ووفاء تتجسد فيهم “، ” الله يطول عمرك تاج راسي “، ” الله يحفظه سمو الامير حبيب الشعب. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
حفظكم الله ياحكامنا الكرام ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
الله يطول في اعمارهم كلهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
محمدبن سلمان
يابعد حيي وينك من زمان
الله يسعده ويطول بعمره
ويجعله ذخر😘😘😘😘😘😘
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 23 ساعة
اخلاق سموه العاليه حفطه الله من كل شر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2598 ] نشر منذ 20 ساعة
يشهد الله على محبتنا لكم
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 16 ساعة
حفظك الله سمو ولى العهد حقا تستاهل وقفة تحية واحترام من تواضع لله رفعه الله يرفع قدرك