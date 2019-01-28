بالفيديو.. حفاوة المواطنين بسرعة ولي العهد‬ في خلع ” البشت ” تحية لـ ” أميرالرياض‬ “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، في جزء من الثانية، خلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ” البشت ” احترامًا لأمير الرياض.

كما أظهر المواطنين حفاوتهم بالموقف، قائلين: ” والعالم مازال يتساءل عن سبب جنون السعوديين في ولي العهد “، ” في جزء من الثانية خلع سمو فخرنا وعزنا البشت احترامًا لأمير الرياض “، ” ويلومونا في حب آل سعود عامة والأمير محمد بن سلمان خاصة.. مكارم الأخلاق من احترام وتقدير وكرم ووفاء تتجسد فيهم “، ” الله يطول عمرك تاج راسي “، ” الله يحفظه سمو الامير حبيب الشعب. ”