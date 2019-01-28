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  3. بالفيديو.. حفاوة المواطنين بسرعة ولي العهد‬ في خلع ” البشت ” تحية لـ ” أميرالرياض‬ “

بالفيديو.. حفاوة المواطنين بسرعة ولي العهد‬ في خلع ” البشت ” تحية لـ ” أميرالرياض‬ “

بالفيديو.. حفاوة المواطنين بسرعة ولي العهد‬ في خلع ” البشت ” تحية لـ ” أميرالرياض‬ “
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، في جزء من الثانية، خلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ” البشت ” احترامًا لأمير الرياض.
كما أظهر المواطنين حفاوتهم بالموقف، قائلين: ” والعالم مازال يتساءل عن سبب جنون السعوديين في ولي العهد “، ” في جزء من الثانية خلع سمو فخرنا وعزنا البشت احترامًا لأمير الرياض “، ” ويلومونا في حب آل سعود عامة والأمير محمد بن سلمان خاصة.. مكارم الأخلاق من احترام وتقدير وكرم ووفاء تتجسد فيهم “، ” الله يطول عمرك تاج راسي “، ” الله يحفظه سمو الامير حبيب الشعب. ”


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

حفظكم الله ياحكامنا الكرام ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد

الله يطول في اعمارهم كلهم

[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 23 ساعة

اخلاق سموه العاليه حفطه الله من كل شر

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 16 ساعة

حفظك الله سمو ولى العهد حقا تستاهل وقفة تحية واحترام من تواضع لله رفعه الله يرفع قدرك

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