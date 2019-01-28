بالفيديو.. ” الحقيل ” يرفض الإجابة على سؤال النظام القديم للصندوق العقاري متاح أم لا؟

نايف السالم(صدى):

ردَّ وزير الإسكان، ماجد الحقيل، على متضرري صندوق التنمية العقارية، مشيرًا إلى أن التعامل مع القطاع المالي يختلف عن التعامل مع القطاع الحكومي، موضحًا أن القطاع المالي في وقت من الأوقات لم يكن جاهزًا من ناحية النظام أو الموظفين.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج ” في الصورة ” ، أن ” برنامج التمويل العقاري اختلف الآن واعتقد إن الأرقام التي تحققت والـ50 ألف الذين حصلوا على قروض يعتبر رقمًا كبيرًا وهذا الرقم سيتضاعف خلال 2019 ” .

وعن المستفيدين الذين لا تناسبهم البنوك، ردَّ على سؤال ” تعطوهم الـ 500 ألف على نظام الصندوق القديم أم لا؟ ” قائلًا إن مجالس الإدارة هي التي تناقش ما ستقدمه للمواطن، مؤكدًا حرصهم على حصول المواطن على قرضه.

ورفض وزير الإسكان، الإجابة على أن النظام القديم لصندوق التمويل العقاري متاح أم أصبح غير متاح الآن، إذ أكد أن المتاح الآن هو المؤسسات المالية ولا يستطيع الإجابة على هذا السؤال.

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المديفر يواجه #وزير_الإسكان بمشكلة #متضرري_صندوق_التمويل_العقاري: البنوك لا تناسبهم، بتعطوهم الـ 500 ألف على نظام الصندوق القديم أم لا؟#وزير_الإسكان_في_الصورة pic.twitter.com/lLo6B8ggnK — في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019