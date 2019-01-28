بالفيديو.. ” الحقيل ” يرفض الإجابة على سؤال النظام القديم للصندوق العقاري متاح أم لا؟
ردَّ وزير الإسكان، ماجد الحقيل، على متضرري صندوق التنمية العقارية، مشيرًا إلى أن التعامل مع القطاع المالي يختلف عن التعامل مع القطاع الحكومي، موضحًا أن القطاع المالي في وقت من الأوقات لم يكن جاهزًا من ناحية النظام أو الموظفين.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج ” في الصورة ” ، أن ” برنامج التمويل العقاري اختلف الآن واعتقد إن الأرقام التي تحققت والـ50 ألف الذين حصلوا على قروض يعتبر رقمًا كبيرًا وهذا الرقم سيتضاعف خلال 2019 ” .
وعن المستفيدين الذين لا تناسبهم البنوك، ردَّ على سؤال ” تعطوهم الـ 500 ألف على نظام الصندوق القديم أم لا؟ ” قائلًا إن مجالس الإدارة هي التي تناقش ما ستقدمه للمواطن، مؤكدًا حرصهم على حصول المواطن على قرضه.
ورفض وزير الإسكان، الإجابة على أن النظام القديم لصندوق التمويل العقاري متاح أم أصبح غير متاح الآن، إذ أكد أن المتاح الآن هو المؤسسات المالية ولا يستطيع الإجابة على هذا السؤال.
#فيديو
كيف يرد #وزير_الإسكان على معاناة #متضرري_صندوق_التمويل_العقاري؟#وزير_الإسكان_في_الصورة pic.twitter.com/X2V3ofvFTT
— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019
فيديو
المديفر يواجه #وزير_الإسكان بمشكلة #متضرري_صندوق_التمويل_العقاري: البنوك لا تناسبهم، بتعطوهم الـ 500 ألف على نظام الصندوق القديم أم لا؟#وزير_الإسكان_في_الصورة pic.twitter.com/lLo6B8ggnK
— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019
فيديو#وزير_الإسكان:
الإخوان بصندوق التمويل العقاري حلوا مشكلة التأخر بمبادرة #عجلها..#متضرري_صندوق_التمويل_العقاري#وزير_الإسكان_في_الصورة pic.twitter.com/W5tCYo2QqI
— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019
فيديو
المديفر لـ #وزير_الإسكان: أريد إجابة واضحة.. النظام القديم لصندوق التمويل العقاري متاح أم أصبح غير متاح؟#متضرري_صندوق_التمويل_العقاري#وزير_الإسكان_في_الصورة pic.twitter.com/kkNUzVKXj0
— في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
ليه مايجاوب
ثانيا وش صار على حكم المحكمه بالزام البنك بالدفع للمتضررين من تاخير القرض بعد توقيفه
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يوم واحد
لو يجاوب صارت وزارة الإسكان مثل اول مالها قيمه وبعدين قلنا من أول يناس انسو النظام القديم