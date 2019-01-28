تنبيه.. هطول أمطار غزيرة على الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، حيث حذرت من استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل ” الدوادمي – القويعية – شقراء – المزاحمية – حريملاء – رماح – الخرج والأجزاء المجاورة ” .
واكدت الهيئة أن التنبيه سينتهي في تمام الساعة 8:00 غدًا الثلاثاء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجعلها امطار خير وبركه ويعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم غيث مغيث للبلاد والعباد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
الحمدلله
جايكم الخميس🤗