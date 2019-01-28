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تنبيه.. هطول أمطار غزيرة على الرياض

تنبيه.. هطول أمطار غزيرة على الرياض
علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، حيث حذرت من استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل ” الدوادمي – القويعية – شقراء – المزاحمية – حريملاء – رماح – الخرج والأجزاء المجاورة ” .

واكدت الهيئة أن التنبيه سينتهي في تمام الساعة 8:00 غدًا الثلاثاء.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

الله يجعلها امطار خير وبركه ويعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد

اللهم غيث مغيث للبلاد والعباد

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