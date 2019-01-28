تنبيه.. هطول أمطار غزيرة على الرياض

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، حيث حذرت من استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل ” الدوادمي – القويعية – شقراء – المزاحمية – حريملاء – رماح – الخرج والأجزاء المجاورة ” .

واكدت الهيئة أن التنبيه سينتهي في تمام الساعة 8:00 غدًا الثلاثاء.