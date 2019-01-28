النصر يتقدم بشكوى رسمية لـ الانضباط بشأن إنذار عبدالرازق حمدالله
أعلنت إدارة نادي النصر، عن تقدُّمها بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة بشأن الكارت الأصفر الذي ناله اللاعب عبدالرازق حمدالله.
وكان الحكم قد أنذر عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 91 من عمر اللقاء الذي جمع بين النصر وأحد، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
لاتشتكون الشكوى لغير الله ماتصير
بما ان القاضي والحكم مع الخصم لاتتعب نفسك وياهم
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ 21 ساعة
قصدك الشكوى لغير الله مذله
طيب ايش الجديد فريقكم هذا وضعه الطبيعي من عرفيناكم وانتم مذلولين ذلكم الزعيم ودايم يبكيكم هههههههههههههههههه
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههه
بكائيات وصياح
حفايظ
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 17 ساعة
نظاميا وحسب اللائحة بخصوص تزوير النصر في شكواه السابقة ضد اللوحدة يخصم من 6 نقاط . ويتم تهبيطه الى الدرجة الاولى ، وعلشان خاطر !! تم تنفيذ عقوبة بالنادي وعبدالله زنان بعقوبة غير مذكورة في اللائحة !!
سعود السويلم لا يملك الامكانيات التي تؤهله ان يكون رئيس رزين وذو حكمة بزر صغير دلوع ماما !!
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 17 ساعة
يا حبكم للتوزير و الصياح و الشكاوي عمال علي بطال