النصر يتقدم بشكوى رسمية لـ الانضباط بشأن إنذار عبدالرازق حمدالله

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر، عن تقدُّمها بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة بشأن الكارت الأصفر الذي ناله اللاعب عبدالرازق حمدالله.

وكان الحكم قد أنذر عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 91 من عمر اللقاء الذي جمع بين النصر وأحد، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.