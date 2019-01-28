قناص حوثي يقتل يمنية أمام منزلها في تعز

فهمي محمد(صدى):

أقدم قناص تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، قتل امرأة في منطقة القحيفة بمديرية مقنبة غرب محافظة تعز.

وكشف مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية، أن القناص كان متمركزًا في جبل البرقة، قبل أن يستهدف برصاصة قاتلة مواطنة يمنية.

وكانت المرأة اليمنية، متواجدة أمام منزلها في عزلة القحيفة، فيما أدت الرصاصة إلى استشهادها على الفور.