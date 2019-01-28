قناص حوثي يقتل يمنية أمام منزلها في تعز
أقدم قناص تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، قتل امرأة في منطقة القحيفة بمديرية مقنبة غرب محافظة تعز.
وكشف مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية، أن القناص كان متمركزًا في جبل البرقة، قبل أن يستهدف برصاصة قاتلة مواطنة يمنية.
وكانت المرأة اليمنية، متواجدة أمام منزلها في عزلة القحيفة، فيما أدت الرصاصة إلى استشهادها على الفور.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
وش دراك يا فهمي
الاكيد انهم مجرمين بس كيف عرفت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
هذي وحده من الناشطات اليمنيات
أهل تعز ناس متعلمين ومثقفين
أعرفهم زين
كلهم حتى الي في المناطق الريفية
دمنة خدير وجبل صبر وباب موسى وشرعب والحجرية وشمير
والمخلاف
كلهم ناس طيبين ومثقفين جدآ
ومايدانون الحوثي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 20 ساعة
رحمها الله واحسن عزاء من فقدوها ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 20 ساعة
رحمها الله واحسن عزاء من فقدوها ,, آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يرحمها ويعوض اهلها خير