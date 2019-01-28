والدان يفتحان سرة رضيعهما بشفرة حادة لهذا السبب

بكين(صدى):

نجا طفل صيني رضيع، يبلغ من العمر 41 يومًا، من الموت، وذلك بعدما قام والداه بفتح منطقة سرته باستخدام شفرة حادة “ كاتر. ”

وقام الوالدان بهذا وإخراج أمعائه الدقيقة في محاولة منهما لإخراج الـ” غازات ” الموجودة في بطنه، ولاحظا الأب والأم انتفاخا في بطن طفلهما حديث الولادة، وأرادا إخراج هذه الغازات فاستخدما “ الكاتر ” في فتح سرته وإخراج أمعائه، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى صينية للنساء والأطفال، بعدما تحولت أمعاؤه للون الأسود بعد بقائها خارج بطنه لمدة 3 ساعات، حيث أجرى له الأطباء جراحة أعادوا خلالها أمعاءه إلى بطنه، وأدخلوه بعدها العناية المركزة.

وأكد والد الصبي أنه كان يظن أنه يساعد طفله، ولم يتوقع أن تخرج أمعاؤه من بطنه، فيما قال الطبيب المعالج إنه اضطر إلى إجراء جراحة للطفل لاستئصال جزء من أمعائه وإعادة الباقي إلى بطنه، موضحا أنه لم يقابل أبدا أبوين مهملين كأبوي هذا الطفل.