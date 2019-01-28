والدان يفتحان سرة رضيعهما بشفرة حادة لهذا السبب
نجا طفل صيني رضيع، يبلغ من العمر 41 يومًا، من الموت، وذلك بعدما قام والداه بفتح منطقة سرته باستخدام شفرة حادة “ كاتر. ”
وقام الوالدان بهذا وإخراج أمعائه الدقيقة في محاولة منهما لإخراج الـ” غازات ” الموجودة في بطنه، ولاحظا الأب والأم انتفاخا في بطن طفلهما حديث الولادة، وأرادا إخراج هذه الغازات فاستخدما “ الكاتر ” في فتح سرته وإخراج أمعائه، حسبما ذكرت تقارير صحفية.
وتم نقل الطفل إلى مستشفى صينية للنساء والأطفال، بعدما تحولت أمعاؤه للون الأسود بعد بقائها خارج بطنه لمدة 3 ساعات، حيث أجرى له الأطباء جراحة أعادوا خلالها أمعاءه إلى بطنه، وأدخلوه بعدها العناية المركزة.
وأكد والد الصبي أنه كان يظن أنه يساعد طفله، ولم يتوقع أن تخرج أمعاؤه من بطنه، فيما قال الطبيب المعالج إنه اضطر إلى إجراء جراحة للطفل لاستئصال جزء من أمعائه وإعادة الباقي إلى بطنه، موضحا أنه لم يقابل أبدا أبوين مهملين كأبوي هذا الطفل.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ يوم واحد
هذا الجهل ومايسوي ، هذولا يمكن ماعندهم علم أو أناس مستوى الفكر متدني عندهم .
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ يوم واحد
سلامات مو صاحين😣☺
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
استغفر الله العظيم ,,
,, ايش هذا الغباء المستفحل في رأسيهما ,,,,,,,!!!!!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
متخلفين😠
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3355 ] نشر منذ يوم واحد
دلاخة وجهل ..😩
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 21 ساعة
اوكي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12405 ] نشر منذ 19 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظــــــــــــيم
دلاخة وقلة وعي
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 18 ساعة
في الصين فئه جدا متخلفه من اهل القرى او البوادي لديهم جهل كبير جدا وعدم فهم -في الحج تشوفهم معهم اكلهم في صرر -رز توابل مكسرات بعضها ناشف ولا يعرفون للتفاهم وعقولهم متحجره-