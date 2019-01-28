بالفيديو.. ” السند ” يكشف حكم تحدث المظلوم عن الظالم.. وهل من الغيبة؟
ردَّ الشيخ عبدالرحمن السند، على سؤال حول تحدُّث المظلوم عن ظلم الظالم له أمام الآخرين، وهل عليه ذنب إذا فعل لك.
وقال ” السند ” في حديثه لبرنامج ” يستفتونك ” : ” إن كان على سبيل التشكي فإن الذمَ ليس بغيبة في ستة ومنها أن يكون على سبيل الشكوى وبيان ظلم من ظلمه ” .
وأضاف : ” إذا لم يتعدى الأمر هذا فإنه ليس من الغيبة ولكن لبيان الحال، ولابد ألا يخرج الحديث ويتعدى هذا السياق ” .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ يوم واحد
جزاك الله خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
موفق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
نعم صحيح.
غندورة[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 17 ساعة
(لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا)
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(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ)
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( قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ)
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(وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ)
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يجزاه خير-
والسائل الله ينصره ويحق الحق-الظلم ظلمات –