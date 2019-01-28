بالفيديو.. ” السند ” يكشف حكم تحدث المظلوم عن الظالم.. وهل من الغيبة؟

عادل الحربي(صدى):

ردَّ الشيخ عبدالرحمن السند، على سؤال حول تحدُّث المظلوم عن ظلم الظالم له أمام الآخرين، وهل عليه ذنب إذا فعل لك.

وقال ” السند ” في حديثه لبرنامج ” يستفتونك ” : ” إن كان على سبيل التشكي فإن الذمَ ليس بغيبة في ستة ومنها أن يكون على سبيل الشكوى وبيان ظلم من ظلمه ” .

وأضاف : ” إذا لم يتعدى الأمر هذا فإنه ليس من الغيبة ولكن لبيان الحال، ولابد ألا يخرج الحديث ويتعدى هذا السياق ” .