بالصور.. وفاة وإصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بالباحة

سعيد العجل(صدى):

توفي شخص وأصيب اثنين آخرين، في حادثين مرورين منفصلين في منطقة الباحة وقعا مساء اليوم.

وتفصيلًا، صرّح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي صالح الزهراني، بأنه ورد بلاغ عن حادث في تمام الساعة 15:22 الموقع قلوة – الغبشة، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول الفرقة إتضح بوجود حالة وفاة بالموقع وإصابة أخرى نقلت من الموقع عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول الفرقة الإسعافية.

وأضاف الزهراني، أنه وقع حادث إنقلاب آخر بمحافظة غامد الزناد وحيث ورد البلاغ في تمام الساعة 16:21 وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم للموقع إتضح بوجود إصابة وتم الكشف عليها من قبل الفرقة الإسعافية إلا إنه قد فارق الحياة، ونسأل الله للمتوفين الرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.