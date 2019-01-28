تعرف على سبب عدم إدراج التشجير في مشاريع وزارة الإسكان

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت وزارة الإسكان مع استفسار، أحد المواطنين، بشأن سبب عدم إدراج التشجير ضمن عملية البنية التحتية لمشاريعها.

وردت الإسكان، قائلة: ” إن شبكة ري الأشجار متوفرة في مشاريع الوزارة، ولا يتم التشجير إلا بعد تسليم المشروع للبلدية المعنية؛ حتى لا تتلف الأشجار. ”

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، أعلن في وقت سابق أنه لأول مرة برنامج سكني يتيح اختيار المخططات للأراضي المجانية عبر البوابة الإلكترونية، عبر مخططات عدة في مختلف المحافظات متاحة حاليًّا، وبعد التوجه إلى موقع سكني، يتم الضغط على أيقونة “ أنا جاهز ”، ثم اختيار الأراضي السكنية المجانية، والضغط على “ أحجز الآن ”، وخامسًا اختيار المخطط المناسب، من هنا: