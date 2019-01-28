بالفيديو.. اﻷهلي يعبر التعاون في مباراة ” دراماتيكية “

ماجد محمد(صدى):

نجح اﻷهلي في التغلب على التعاون، بنتيجة 4 – 3 في مباراة مثيرة للغاية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح عبدالفتاح عسيري أهداف اﻷهلي عند الدقيقة 41، ليحسم التقدم لفريقه في الشوط اﻷول.

وجاء الشوط الثاني مثيرا للغاية، بعدما سجل التعاون هدفين متتاليين، في 3 دقائق، وذلك عن طريق إبراهيم الزبيدي وجهاد الحسين.

رد اﻷهلي جاء سريعا، من ركلتي جزاء، حيث أحرز هدفين عن طريق دجانيني تفاريس في الدقيقة 64، وعمر السومة في الدقيقة 80.

الإثارة لم تنتهي بعد ركلتي الجزاء، بعدما أدرك هيلدمون راموس التعادل للتعاون في الدقيقة 85، لكن دجانيني رفض خسارة اﻷهلي وسجل الهدف الرابع القاتل في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

ورفع اﻷهلي رصيده للنقطة 30 في المركز الرابع، فيما بقى رصيد التعاون عند 26 نقطة، في المركز السادس.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 41

التعاون 2 : 2 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/n0BYiTD3WL — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : دجانيني تفاريس في الدقيقة 64

التعاون 3 : 4 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/gxuEvTAjwo — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب : إبراهيم الزبيدي في الدقيقة 56

التعاون 2 : 2 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/vlE6inVfzs — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019