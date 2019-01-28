بالفيديو.. لحظة إنقاذ عائله جرفتها السيول في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة انقاذ عائلة جرفتها السيول في منطقة تبوك، وذلك نتيجة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على المنطقة.

وجاء ذلك برغم من تحذيرات الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين من هطول الامطار الغزيرة والتواجد في أماكن تجمعات المياة حفاظا على سلامتهم.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض والشرقية غدا الثلاثاء.