بالفيديو.. لحظة إنقاذ عائله جرفتها السيول في تبوك
أظهر مقطع فيديو لحظة انقاذ عائلة جرفتها السيول في منطقة تبوك، وذلك نتيجة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على المنطقة.
وجاء ذلك برغم من تحذيرات الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين من هطول الامطار الغزيرة والتواجد في أماكن تجمعات المياة حفاظا على سلامتهم.
ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض والشرقية غدا الثلاثاء.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
الحمدلله على السلامه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
الأرصاد تحذر
والناس تروح للمناطق الي تحذر منها الارصاد
وليته يروح بروحه
الا ياخذ العايلة كلها.
محمد أبو خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
الحمد لله على سلامتهم … ويارب لك الحمد والشكر على نعمك التي انعمت بها علينا