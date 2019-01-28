بالفيديو.. لماذا الطيور لا تصعقها الكهرباء فوق أبراج الضغط العالي؟
أوضح عبدالله القرني، مهندس في الشركة السعودية للكهرباء، لماذا الطيور لا تصعقها الكهرباء أثناء وقوفها على أسلاك أبراج نقل الطاقة.
وقال عبدالله، إن السبب بكل بساطة إن الطيور تقف على خط واحد من أسلاك نقل الطاقة، فبذلك تستمر الدائرة الكهربائية مفتوحة، لذلك لا تصعق الطيور.
وتابه ” القرني ” : ” أما في حالة أنها لامست الخط الآخر أو الخط الأرضي في نفس الوقت تقفل الدائرة الكهربائية ويصعق الطائر. ”
الطيور 🦅 لاتصعقها الكهرباء فوق أبراج الضغط العالي!
لماذا!؟
الإجابة في هذا الفيديو….@SEC_SAFETY pic.twitter.com/rblNzGIeYw
— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) January 28, 2019
qlq[ عدد التعليقات: 4410 ] نشر منذ يوم واحد
…
اكيد يوقف ع اظافرة
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
معلومه لمن يجهلها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
كفايةعليهاصعق الساكتون😉
حتى يقولون ان الروس مستغربين
يقولون يبدو أن الأجواء في المملكة العربية السعودية رائعة جدآ
لأن الطيور المهاجرة تذهب الى هناك ولاتعود
مايدرون أن ربعنا شغالين فيهم
وقدر الضغط ماتنطفي ناره😂😂😂😂😂😂😂
سعود السعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 ساعة
شي معروف وبديهين
في حال مسك سلك واحد لايوجد صعق كهربائي
وفي حال لمس فازتين يتم الموت نهائي
لايحتاج تفسير
والمهندس ماجاب شي جديد