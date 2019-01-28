بالفيديو.. لماذا الطيور لا تصعقها الكهرباء فوق أبراج الضغط العالي؟

سعيد العجل(صدى):

أوضح عبدالله القرني، مهندس في الشركة السعودية للكهرباء، لماذا الطيور لا تصعقها الكهرباء أثناء وقوفها على أسلاك أبراج نقل الطاقة.

وقال عبدالله، إن السبب بكل بساطة إن الطيور تقف على خط واحد من أسلاك نقل الطاقة، فبذلك تستمر الدائرة الكهربائية مفتوحة، لذلك لا تصعق الطيور.

وتابه ” القرني ” : ” أما في حالة أنها لامست الخط الآخر أو الخط الأرضي في نفس الوقت تقفل الدائرة الكهربائية ويصعق الطائر. ”