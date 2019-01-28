بالفيديو.. الحقيل: متوفر نحو 7 مليون وحدة سكنية ونهدف لرفع نسبة التملك إلى 60%

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة لديها الآن 6 مليون و900 ألف وحدة سكنية بالمملكة، تستفيد الأسر السعودية من 3 مليون و600 ألف وحدة، و تستفيد الأسر غير السعودية من مليونيي وحدة، مضيفًا أن الوحدات الشاغرة تبلغ نحو مليون وحدة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج ” في الصورة ” ، أن الوحدات السكنية ترتكز في 6 مدن وهي الرياض وجدة ومكة والمدينة وحاضرة الدمام، مشيرًا إلى أن تمركز الوظائف والجامعات في هذا النطاق إلى فترة قريبة.

ولفت إلى أن تنظيمات وسياسات الإسكان المختلفة في فترة سابقة، أسهمت في وجود فجوة بين العرض والطلب، وعدم وجود خيارات سكنية متنوعة، موضحًا أننا نحتاج إلى 160 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، و202 ألف في العام المقبل لنصل إلى رفع نسبة التملك إلى 60% في 2020.

وأوضح أن هذه الوحدات عبارة عن خليط بين الجاهز المتوفر الآن سواء شاغر أو تم بيعه، أو منزل تم تأجيره، أو بناء وحدة جديدة أو الشراء من المشاريع المتنوعة.

أرقام هامة من معالي #وزير_الإسكان_في_الصورة

لدينا الآن 6 مليون و900 ألف وحدة سكنية بالمملكة، تستفيد منها 3600 أسرة سعودية، ومليونيي أسرة غير سعودية، والشاغر في حدود المليون. pic.twitter.com/Vm1M1Eea9H — في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019

#وزير_الإسكان_في_الصورة

تنظيمات وسياسات الإسكان في فترة سابقة أسهمت في وجود فجوة بين العرض والطلب، وعدم وجود خيارات سكنية متنوعة. pic.twitter.com/pOroywdDxd — في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019

#وزير_الإسكان_في_الصورة

نحتاج إلى 160 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، و202 ألف في العام المقبل لنصل إلى رفع نسبة التملك إلى 60% في 2020. pic.twitter.com/KeL60nmI7y — في الصورة (@Fealsora) January 28, 2019